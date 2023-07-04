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隨意採摘費城路邊果實 恐涉產權問題

編譯徐薏茹／綜合報導
在西費城採摘行道樹果實食用或製成美味點心，似乎是社區文化的一部分，然而這背後可能涉及財產權與禮貌問題。(費城果樹計畫官方臉書)
在西費城採摘行道樹果實食用或製成美味點心，似乎是社區文化的一部分，然而這背後可能涉及財產權與禮貌問題。(費城果樹計畫官方臉書)

西費城(West Philly)居民盛行採摘果實自製美味點心，然而在當地採集果實必須當心，這可能涉及財產權等問題。

糕點師傅莫妮卡·佛諾羅(Monica Fonorow)與友人薩米亞·波齊德(Samia Bouzid)最近與鄰居發生衝突，鄰居對於他們採摘其屋前樹上的櫻桃感到不滿，這棵果樹種植於人行道與馬路之間，佛諾羅說她沒有觸碰直接種植於房產土地上的果樹，她認為在中間區域的果樹基本上可供公眾採摘，「這似乎一直是社區文化的一部分。」

波齊德住在雪松大道(Cedar Avenue)與47街附近，人行道與她家附近的街道之間有一棵無花果樹，鄰里可以放心地自行享用果實。

雖然費城沒有與採摘街道果樹相關的具體法律，但包括公園局(Parks and Recreation Department)在內的幾個消息來源指出，佛諾羅和波齊德未經許可採摘櫻桃至少違反了一些禮節。

根據公園局的說法，人行道與街道之間的樹木的確屬於在它們面前的住宅，但這些樹由公園局管理維護，居民未經公園局許可不得種植、修剪或砍掉這些樹木。

公園局社區林業經理費奇曼(Erica Smith Fichman)說，費城為居民提供樹木種植，但除了花揪果(serviceberries)之外，果樹很可能是由屋主種植，市政府不太願意種植果樹，因為掉落在街上的水果可能造成危險，還會吸引昆蟲與其他害蟲。

非營利組織「費城果樹計畫」(Philadelphia Orchard Project)聯合執行董事福賽斯(Phil Forsyth)證實社區的果樹是由居民種植，「在費城，這確實是屋主種植的行道樹，詢問是一種禮節。」

但他也承認實際上，許多社區鄰里放心讓人自行採摘低處的果實，「我想這可以為街坊營造一種社區意識，尤其如果是經過鄰人許可後再採摘的舉動。」

費城

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