新州斯通港停車換成只能用App 違停罰單暴增16倍

澤西海岸度假小鎮斯通港5月開始採用ParkMobile應用程式系統，取代現金及信用卡收取停車費後，警方開出的違規停車罰單狂增16倍。(ParkMobile官網)

澤西海岸度假小鎮斯通港(Stone Harbor)5月開始採用新的應用程式(App)系統，取代現金及信用卡 收取停車費後，警方發出的違規停車罰單狂飆1600%，亦即16倍。

斯通港警察 局長舒達(Thomas J. Schutta)日前向市議會表示，在使用ParkMobile應用程式的第一個月，共開出564張違規停車罰單，較去年同月的33張罰單狂增16倍。

收到罰單者如果在限期前繳交罰款34元，斯通港這個月從罰款方面就有至少有1.9萬元進帳。

斯通港一名市議員在市議會上質疑警方在新收費系統下開出罰單是否過於嚴格，但舒達表示絕對不會，並指出去年警方是發出警告多於罰單。他又說，這個新系統使警方能夠更順暢地執行有關停車法例。

ParkMobile在其官網上表示，新澤西州 已有超過100萬用戶使用這個應用程式來繳付停車費，其中包括澤西市(Jersey City)、霍布肯(Hoboken)、新布朗士維克(New Brunswick)、阿斯伯瑞公園市(Asbury Park)、海洋城(Ocean City)、懷爾德伍德(Wildwood)及貝爾馬(Belmar)等地。

除了新澤西州之外，這個應用程式還可以在華府、費城及紐約市等大城市使用。

這新系統除繳付停車費外，也可以在體育館預訂停車位。

駕駛人只須在手機下載這個應用程式，利用信用卡關聯的帳戶支付停車費即可，也可以打電話877-727-5304向ParkMobile付款。