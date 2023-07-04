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新州自助加油卡關 法案躺議會

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州的自助加油法案已躺在州議會一年多，若再不通過，就要成為全國唯一不准車主自己加油的州了。(美聯社)
新澤西州的自助加油法案已躺在州議會一年多，若再不通過，就要成為全國唯一不准車主自己加油的州了。(美聯社)

新澤西州的自助加油法案仍躺在議會，俄勒岡州議會已廢除1951年限定加油站工人加油的法律，新州議會再無作為，就要成為全國唯一不准車主自己加油的州了。

相對於俄勒岡只待州長簽署實施，新澤西州「兩黨駕駛人選擇與便利法」提案人民主黨籍州議員凱洛‧墨菲(Carol Murphy)說，新州該加油了。「全國其他各州都認為加油站該讓顧客自行加油，新州也該讓開車人選擇是否自己加油。」

該法案在2022年3月7日就提出，同黨籍的商業與經濟發展委員會召集人亭伯雷克(Britnee Timberlake)也予聯署，卻遲遲排不上聽證和投票的議程。

該法案規定，有四支以上加油槍的加油站，在上午8時到下午8時，須有工作人員在場，替殘障人和年長者提供完整服務( Full Service)。墨菲議員說，本法案讓消費者有權選擇，特別在人口稀少、工人短缺的城鎮，可以縮短排隊等候工人加油的時間，空著的加油槍，可以開放給駕駛人自行加油。

新州州長墨菲2020年以新冠疫情為由，反對駕駛人下車加油；2022年，因為油價大漲，他表示可以考慮開放，讓駕駛人有機會自己動手加油而省點油費。他的發言人上周以立法進程為由，不願對此表示意見。

新澤西加油站方便店汽車商協會支持本法案，去年還特地在幾家會員加油站示範自助加油每加侖價格減少0.15元；協會會長布魯格仁(Eric Blomgren)說，會員多屬小店家，過去幾年雇工很困難，可是州法律規定，請不到人就不能賣油。

孟莫斯大學2022年4月民調顯示，54%新州州民贊同，只要維持一名以上現場服務的員工，可開放讓駕駛人自助加油；43%反對。但問到如果自助加油每加侖可省15分錢時，贊成的比率則升為70%，只有26%寧願多付錢也要由別人代勞；但76%不相信自己服務就會降價，只有21%認為自助加油可享稍低的油價。

加油站 新州 新澤西州

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