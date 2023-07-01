指控學區腐敗 新州保守派揚言秘密攝影

知名的保守派活動人士奧基夫表示願向家長及學生派發隱藏攝像頭，以揭露公立學校內的「腐敗、謊言及濫權行為」。(Getty Images)

日前在新澤西州 博根郡的韋斯特伍德地區教育 委員會(Westwood Regional Board of Education)舉行一個長達4小時的會議，引起公眾強烈的辯論，主要討論是否移除公立中學草坪上的LGBTQ標誌。

知名的保守派活動人士奧基夫(James O'Keefe)也為這場文化戰帶來另一種武器，他表示願向韋斯特伍德學區 的家長及學生派發隱藏攝像頭。他說這是要揭露公立學校內的「腐敗、謊言及濫權行為」。

奧基夫在公眾辯論期間揶揄，「如果你撒謊、欺騙或偷竊，就可能成為下一個網路紅人」。奧基夫是韋斯特伍德居民，也是韋斯特伍德高中畢業生。

韋斯特伍德地區教育委員會服務韋斯特伍德和華盛頓兩鎮，公校學生合共2777人。

奧基夫是極右組織「Project Veritas」的創辦人，於2010年成立，他聲稱這是個新聞機構，藉使用隱藏攝像頭，透過秘密攝錄及錄音來揭露主流媒體組織、勞工組織及民主黨政客的不當之處。但它被指故意抹黑，目的是製造不良宣傳，散播虛假信息及陰謀論。

目前不清楚奧基夫是否已發出隱藏攝像頭，或是學生要錄什麼。地方和州官員批評這項舉措，表示多數學區禁止使用隱藏攝像頭。

韋斯特伍德學監莫提默(Jill Mortimer)6月20日寫信給家長，表示學生不能秘密錄音，因為教育委員會政策明確規定，未獲職員和家長同意不能拍攝學生。莫提默指出，若得知發生類似行為，她將迅速採取行動，包括學校紀律處分和提交執法單位處理。