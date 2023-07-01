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20年沒報稅 新州企業主判囚兩年半

編譯徐薏茹／綜合報導
南澤西企業主迪根20年未申報所得稅，並透過欺詐獲得新冠疫情貸款，被判坐牢兩年半。(Getty Images)
南澤西企業主迪根20年未申報所得稅，並透過欺詐獲得新冠疫情貸款，被判坐牢兩年半。(Getty Images)

南澤西(South Jersey)一名企業主20年未申報所得稅，並透過欺詐獲得新冠疫情貸款，新澤西聯邦檢察官辦公室27日宣布該企業主將在聯邦監獄坐牢兩年半，以及出獄後接受三年監管，並且支付尚待確定金額的賠償金。

這名違法逃稅的企業主是來自費城69歲的迪根(John Degan)，他是格洛斯特市(Gloucester)建築維修與修護服務公司Companion Services Group的前老闆，迪根承認他自2003年以來一直沒有報稅。

聯邦檢察官指出，迪根2016年至2020年期間未提交工資納稅申報單，也沒有提交從員工薪資裡預扣至少60萬629元的薪資稅，他未向社會安全局提交文件，總共試圖藏匿超過440萬元的工資。

迪根也從未替他的公司申報公司稅，其公司一年營利超過140萬元。

2016年至2020年，迪根每年支付給自己的薪資為14萬元至17萬元。

2020年4月疫情爆發初期，他還曾經申請「薪資保護計畫貸款」(Paycheck Protection Program)，謊報員工資訊，最終獲得19萬3407元的支票。

「薪資保護計畫貸款」是「新冠紓困法案」(The Coronavirus Aid, Relief, & Economic Security Act，簡稱CARES)的一部分，於2020年3月底生效。

貸款 疫情 檢察官

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