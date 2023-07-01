我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

新州工廠與州府和解 支付4億清除有害化學物

記者張聲肇／綜合報導
新澤西環保廳長拉圖瑞特28日宣布，州府與索爾維特種聚合物公司以3億9300萬元達成和解。(美聯社)
新澤西環保廳長拉圖瑞特28日宣布，州府與索爾維特種聚合物公司以3億9300萬元達成和解。(美聯社)

新澤西州政府28日宣布與惡名昭彰的索爾維特種聚合物( Solvay Specialty Polymers)公司達成和解，後者將拿出3億9300萬元，負責清理西戴普佛(West Deptford)廠房四周37平方哩內的有害化學物質，恢復當地自然資源。

新州檢察長普拉特金說，這是新州汙染環境的企業為單一地方付出的最大一筆「除害、重建」費。

索爾維一面埋怨其他工廠也是汙染當地環境的元凶，一面表示公司向來「負責任地管理」自己的化學產品，願意拿出鉅額經費清理汙染物，就是最佳證明。

這家比利時公司在格洛斯特郡的工廠，數十年來所生產的特殊塑膠產品和塗料廣獲採用，舉凡「再生能源裝置、鋰電池、汽電共生車輛的精密引擎、醫療器材、智慧型器具，無不用得上」。

可是生產這些產品時，也產生被稱為「永久性化學物」的全氟／多氟烷基化合物( per- and polyfluorinated substances，簡稱PFAS)。這是持久性有機汙染物，在自然界不會分解，滲入水源，漂浮在空氣中，可能造成新生兒體重過輕、腎臟癌等健康風險。

州政府說，索爾維這家工廠釋出好幾萬磅的 「永久性化學物」，汙染的面積將近40平方哩。政府2019年下令所有工廠減少這種有毒化學物的排出量，但索爾維工廠「未完全遵守」，遂於2020年11月訴諸法院。

根據和解協議，2億1400萬元是保證金，讓州政府有足夠的經費，在被告公司無法清理該範圍內的汙染物時，能夠繼續完成清理工作。7500萬用來恢復工廠四周37平方哩內遭破壞的環境，其餘1億400萬元賠償政府打官司的支出，以及作為環保廳的執法費。

環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說，索爾維會完成它該做的補救工作，包括賠償政府替它收拾善後所支出的公帑。

新州 新澤西州 復工

上一則

美中工商聯合會30年慶 李奇力任會長

下一則

國慶日長周末 華府活動繽紛

延伸閱讀

空汙再現 紐約今發健康警告

空汙再現 紐約今發健康警告
25年租金4億 新州捷運局搬家惹議

25年租金4億 新州捷運局搬家惹議
新州參議會通過 未來3年可雇他州教師

新州參議會通過 未來3年可雇他州教師
州府預算過關 不動儲備金即填補漏洞

州府預算過關 不動儲備金即填補漏洞

熱門新聞

目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

2023-06-27 21:37

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵