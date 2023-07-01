新州工廠與州府和解 支付4億清除有害化學物

新澤西環保廳長拉圖瑞特28日宣布，州府與索爾維特種聚合物公司以3億9300萬元達成和解。(美聯社)

新澤西州 政府28日宣布與惡名昭彰的索爾維特種聚合物( Solvay Specialty Polymers)公司達成和解，後者將拿出3億9300萬元，負責清理西戴普佛(West Deptford)廠房四周37平方哩內的有害化學物質，恢復當地自然資源。

新州 檢察長普拉特金說，這是新州汙染環境的企業為單一地方付出的最大一筆「除害、重建」費。

索爾維一面埋怨其他工廠也是汙染當地環境的元凶，一面表示公司向來「負責任地管理」自己的化學產品，願意拿出鉅額經費清理汙染物，就是最佳證明。

這家比利時公司在格洛斯特郡的工廠，數十年來所生產的特殊塑膠產品和塗料廣獲採用，舉凡「再生能源裝置、鋰電池、汽電共生車輛的精密引擎、醫療器材、智慧型器具，無不用得上」。

可是生產這些產品時，也產生被稱為「永久性化學物」的全氟／多氟烷基化合物( per- and polyfluorinated substances，簡稱PFAS)。這是持久性有機汙染物，在自然界不會分解，滲入水源，漂浮在空氣中，可能造成新生兒體重過輕、腎臟癌等健康風險。

州政府說，索爾維這家工廠釋出好幾萬磅的 「永久性化學物」，汙染的面積將近40平方哩。政府2019年下令所有工廠減少這種有毒化學物的排出量，但索爾維工廠「未完全遵守」，遂於2020年11月訴諸法院。

根據和解協議，2億1400萬元是保證金，讓州政府有足夠的經費，在被告公司無法清理該範圍內的汙染物時，能夠繼續完成清理工作。7500萬用來恢復工 廠四周37平方哩內遭破壞的環境，其餘1億400萬元賠償政府打官司的支出，以及作為環保廳的執法費。

環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說，索爾維會完成它該做的補救工作，包括賠償政府替它收拾善後所支出的公帑。