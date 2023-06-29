新州參議會通過 未來3年可雇他州教師

新州參議會多數黨領袖魯伊茲提案修法，核准公立學校和其他學校在未來三年內，可免受舊法限制，自行聘雇他州教師。(取材自臉書)

新冠疫情發生以來，各州皆面臨師資缺額問題，新澤西州 也不例外，因此新州 參議會最近以壓倒性多數通過一項新法，暫時撤銷教師必須定居該州的規定，核准公校學區 、特許學校(charter schools)和創新學校(renaissance schools)未來三年內，可雇用他州教師，做為填補師資的因應措施。

據了解，新州在2011年通過「新澤西第一法令」(New Jersey First Act)幾乎規定所有公職人員都必須定居在該州，除非因為財務、健康或其他因素才能豁免。

如今即使師資不足，也無法聘雇鄰近紐約州、賓州和德拉瓦州的優良教師，因此新州參議會多數黨領袖魯伊茲(Teresa Ruiz)提案修法並表示：「雖然已採取各種措施，嘗試解決(缺額)問題，但顯然還要做的更多，以保證學校有足夠師資來滿足學生的需求。」

根據魯伊茲提案內容，公立學校和其他學校在未來三年內，可免受舊法限制，自行聘雇他州教師，並於20日，以36比1絕對多數通過新法，不過仍需獲得州議會核准以及州長墨菲(Phil Murphy)簽署，才能正式生效。

魯伊茲強調：「透過暫時撤銷居住規定，我們將會發現新法有助於緩解全州師資缺額，並確保走在逐步改善的方向。」同時新法要求各學區盡最大努力，以雇用新州居民為優先考量，同時三年內受聘擔任新州教師的他州居民，即使雇用期滿也不需搬遷至新州。

其實早在2021年，「新澤西校長暨督導協會」(New Jersey Principals and Supervisor Association)公務關係主任布萊德利(Debra Bradley)即表示：「申請教職的人數減少，尤其來自外州的應聘者，在得知新州的居住限制後，就會撤銷申請。」呼籲州議員立法撤銷舊法，以便提高教師應徵人數。