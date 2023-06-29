25年租金4億 新州捷運局搬家惹議

新澤西州捷運 局(NJ Transit)總部預備遷移到紐瓦克(Newark)蓋特威廣場(Gateway Plaza)，25年期租金 近4億元，但新州捷運局連年虧損，2027年度預估將面臨9億5700萬元財政缺口，因此州議會認為，捷運局此時應該節流而非浪費公帑搬家。

捷運局預估2025年度起預算 缺口將達到1億1940萬元，2026年度財政缺口更暴增至9億1700萬元，並在2027年度達到9億5700萬元，因此遭到州眾議員質疑。

目前捷運局總部大樓位於紐瓦克雷蒙德大道(Raymond Boulevard)，建於1990年代，產權自有，不過建築年久失修而且設備老舊，光是更換冷暖氣空調設備以及定期保養就得花費5800萬元，加上翻修全棟12層樓，還得砸下6000萬元。因此捷運局主張，與其「投入預估1億1800元的鉅額翻修費用」，加上翻修工程會影響總部員工上班，因此主張擇地遷移才是最佳替代方案。

今年2月間，捷運局董事會授權局長等高層和蓋特威廣場產權所有人Onyx Equites進行25年期的租賃談判，新總部就選在蓋特威二號(Gateway Two)大樓，樓高18層、樓地板面積79萬8186平方呎，捷運局考慮承租其中39萬8510平方呎面積，比目前總部樓地板面積39萬6000平方呎略為寬敞，希望將楓木(Maplewood)辦公大樓員工一併納入。

若以每平方呎39元租金計算，捷運局估計每年租金約1570萬4000元，若乘上25年租期，捷運局必須編列3億9260萬元預算，雖然可獲得12個月免租金優惠，不過根據新州議會取得的資料，捷運局承租37個月後，房東將調漲租金2%。

而且上個月，一群捷運工程人員因為不滿高層花費數百萬元租金，聚集在總部大樓外，示威抗議並高喊：「寧願花數百萬承租頂樓景觀，也不願多付一毛錢給列車員加薪。」