我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

25年租金4億 新州捷運局搬家惹議

編譯俞仲慈／綜合報導

新澤西州捷運局(NJ Transit)總部預備遷移到紐瓦克(Newark)蓋特威廣場(Gateway Plaza)，25年期租金近4億元，但新州捷運局連年虧損，2027年度預估將面臨9億5700萬元財政缺口，因此州議會認為，捷運局此時應該節流而非浪費公帑搬家。

捷運局預估2025年度起預算缺口將達到1億1940萬元，2026年度財政缺口更暴增至9億1700萬元，並在2027年度達到9億5700萬元，因此遭到州眾議員質疑。

目前捷運局總部大樓位於紐瓦克雷蒙德大道(Raymond Boulevard)，建於1990年代，產權自有，不過建築年久失修而且設備老舊，光是更換冷暖氣空調設備以及定期保養就得花費5800萬元，加上翻修全棟12層樓，還得砸下6000萬元。因此捷運局主張，與其「投入預估1億1800元的鉅額翻修費用」，加上翻修工程會影響總部員工上班，因此主張擇地遷移才是最佳替代方案。

今年2月間，捷運局董事會授權局長等高層和蓋特威廣場產權所有人Onyx Equites進行25年期的租賃談判，新總部就選在蓋特威二號(Gateway Two)大樓，樓高18層、樓地板面積79萬8186平方呎，捷運局考慮承租其中39萬8510平方呎面積，比目前總部樓地板面積39萬6000平方呎略為寬敞，希望將楓木(Maplewood)辦公大樓員工一併納入。 

若以每平方呎39元租金計算，捷運局估計每年租金約1570萬4000元，若乘上25年租期，捷運局必須編列3億9260萬元預算，雖然可獲得12個月免租金優惠，不過根據新州議會取得的資料，捷運局承租37個月後，房東將調漲租金2%。

而且上個月，一群捷運工程人員因為不滿高層花費數百萬元租金，聚集在總部大樓外，示威抗議並高喊：「寧願花數百萬承租頂樓景觀，也不願多付一毛錢給列車員加薪。」

捷運 租金 預算

上一則

新州參議會通過 未來3年可雇他州教師

下一則

費城維拉諾瓦大學 併購卡布里尼大學

延伸閱讀

涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴

涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴
新州兒童鏈球菌咽喉炎暴增 醫生、公衛專家不解

新州兒童鏈球菌咽喉炎暴增 醫生、公衛專家不解
新州柏根郡學區 校舍外不得掛同性戀旗幟

新州柏根郡學區 校舍外不得掛同性戀旗幟
缺少救生員 新州海洋郡海灘今夏關閉

缺少救生員 新州海洋郡海灘今夏關閉

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管