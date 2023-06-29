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費城維拉諾瓦大學 併購卡布里尼大學

編譯俞仲慈／綜合報導
費城郊區的天主教卡布里尼大學將2024學年結束後關閉。(取材自臉書)
費城郊區的天主教卡布里尼大學將2024學年結束後關閉。(取材自臉書)

據美聯社報導，位於費城郊區的天主教卡布里尼大學(Cabrini University)宣布在2024學年結束後關閉，並由賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)接收該校所有資產。

卡布里尼大學臨時校長德里南(Helen Drinan)23日透過影片公布這項「艱難的消息」並表示，這所擁有66年歷史的學府「最後一屆」畢業生將在2024年離校，德里南坦言：「由於深陷財務危機，加上入學率下降以及受新冠疫情波及，加深困境，校方在無計可施情況下，已無力在2024年6月之後，維持卡布里尼大學的運作。」

根據報導，卡布里尼大學多年來，透過新課程、遠距授課以及招收外籍學生等各種方式企圖拉抬入學率，並盡可能開源節流，仍無法改善財務困境，而陷入「長期且結構性的經營赤字」。

卡布里尼大學表示，和維拉諾瓦大學已於6月15日簽署一份初步協議，校方「信心十足」該協議細節將盡快敲定，然後兩校將尋求認證機構和相關監督機構的核准。

同時雙方也強調，卡布里尼的校名仍將保留，維拉諾瓦大學也信誓旦旦表示：「無論名義或是卡布里尼在教育、護理、服務、移民以及提高婦女地位等最具影響力的領域」，都將繼承並發揚光大。

根據「費城問詢報」(Philadelphia Inquirer)報導，維拉諾瓦大學將接收占地112英畝的卡布里尼校區，雖然處理方式尚未決定，但校長多諾霍(Peter M. Donohue)已表示該校區將以「維拉諾瓦·卡布里尼校區」命名，並打算推動「卡布里尼學者」(Cabrini Scholars)計劃。

據了解，「天主教耶穌聖心修女會」(Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus)旗下「聖方濟卡布里尼教團」(Saint Frances Xavier Cabrini)在1957年創辦卡布里尼學院，並於2016年改制為大學。

圖為賓州維拉諾瓦大學，該校將接收天主教卡布里尼大學關閉後的所有資產。(取材自臉書...
圖為賓州維拉諾瓦大學，該校將接收天主教卡布里尼大學關閉後的所有資產。(取材自臉書)。

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