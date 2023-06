費城維拉諾瓦大學 併購卡布里尼大學

費城郊區的天主教卡布里尼大學將2024學年結束後關閉。(取材自臉書)

據美聯社報導,位於費城 郊區的天主教卡布里尼大學(Cabrini University)宣布在2024學年結束後關閉,並由賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)接收該校所有資產。

卡布里尼大學臨時校長德里南(Helen Drinan)23日透過影片公布這項「艱難的消息」並表示,這所擁有66年歷史的學府「最後一屆」畢業生將在2024年離校,德里南坦言:「由於深陷財務危機,加上入學率下降以及受新冠疫情 波及,加深困境,校方在無計可施情況下,已無力在2024年6月之後,維持卡布里尼大學的運作。」

根據報導,卡布里尼大學多年來,透過新課程、遠距授課以及招收外籍學生等各種方式企圖拉抬入學率,並盡可能開源節流,仍無法改善財務困境,而陷入「長期且結構性的經營赤字」。

卡布里尼大學表示,和維拉諾瓦大學已於6月15日簽署一份初步協議,校方「信心十足」該協議細節將盡快敲定,然後兩校將尋求認證機構和相關監督機構的核准。

同時雙方也強調,卡布里尼的校名仍將保留,維拉諾瓦大學也信誓旦旦表示:「無論名義或是卡布里尼在教育 、護理、服務、移民以及提高婦女地位等最具影響力的領域」,都將繼承並發揚光大。

根據「費城問詢報」(Philadelphia Inquirer)報導,維拉諾瓦大學將接收占地112英畝的卡布里尼校區,雖然處理方式尚未決定,但校長多諾霍(Peter M. Donohue)已表示該校區將以「維拉諾瓦·卡布里尼校區」命名,並打算推動「卡布里尼學者」(Cabrini Scholars)計劃。