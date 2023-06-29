費城警掃蕩肯辛頓 搜價值百萬毒品

費城警察局在記者會上，展示在肯辛頓區查獲的毒品和非法槍枝。(取材自推特)

費城 肯辛頓區(Kensington)的販毒和槍擊 事件猖獗多年，執法機構三不五時便須針對該區進行大規模掃蕩行動。費城警方日前在肯辛頓為期三天的行動中逮捕175人，以及市價超過100萬元的毒品 。

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，費城警察局長丹妮爾‧奧特洛(Danielle Outlaw)在記者會上表示，這是一項針對性行動，旨在解決該市槍枝暴力和毒品銷售率最高的地區之犯罪問題。警方與許多機構共同策劃了數周，然後從20日開始在肯辛頓區執行逮捕令。

奧特洛希望當警方執行這種任務時，不僅僅是為執法行動，也能提醒人們「我們還在這裡，儘管你並不一定看得到」。

這次掃蕩行動的細節相對較少，警方透露約一半的被捕嫌犯(未公布姓名)被指控持有毒品、意圖運送毒品，12人被指控非法持有槍枝及毒品犯罪。另有10人因與暴力犯罪有關而被通緝，其中三人涉嫌參與槍擊事件。

副局長瓦諾雷(Frank Vanore)表示，警方在三天內查獲27枝槍械及市價超過100萬元的毒品。警方也說，現在還無法確切知道是哪些類型的毒品，因為實驗室測試可能需要數週時間才能完成，而且現在扣押的樣本通常是數種毒品混合。

瓦諾雷補充，今年全市的槍枝暴力開始從過去三年的歷史高點下降，他希望警方的掃蕩行動是原因之一。警方數據顯示，截至上週日費城有210人被殺，與去年同期相比減少了16%。

費城官員們表示，協助警方掃蕩工作的部門有聯邦調查局(FBI)、緝毒署(DEA)、國土安全調查處(HSI)當地辦公室、州檢察長辦公室、賓州東南地區交通局(SEPTA)、費城地方檢察官辦公室和市衛生部門。