新州貝爾瑪市海灘將建20座通訊基地台 居民強烈反對

電信業者威瑞森擬在貝爾瑪市的海洋大道興建基地塔台，但多年來居民始終反對。(取材自臉書)

電信業者威瑞森(Verizon)2021年向新澤西州 貝爾瑪(Belmar)市府申請，打算在當地沿海濱街道蓋20座小型5G 無線通訊基地塔台，居民強烈反彈，認為建塔將破壞美景、產生幅射、傷害野生動物、破壞地產稅，要求放棄計畫；但威瑞森說，已與市府達成協議，一切照規定辦理。

威瑞森2021年1月向貝爾瑪市府申請建塔許可，擬在海洋大道(Ocean Avenue)建基地塔台，威瑞森稱，建塔台將為當地帶來更快速的手機與網路服務；然而居民這幾年來始終反對，開設專屬網站發動簽名，要求威瑞森放棄設塔計畫，目前已有2500多人連署。

批評人士說，建塔計畫將破壞美景、傷害野生動物、損害以木板路和海灘聞名並擁有5900名居民的孟莫斯郡(Monmouth County)自治市財產稅。

威瑞森透過聲明辯稱，設塔地點已經過廣泛審查並獲得批准。

設塔計畫審批過程一波三折。威瑞森2021年初提出申請後，貝爾瑪市府並未在90天時限內回應，威瑞森向聯邦法庭投訴，雙方去年夏天和解，市議會聲明與威瑞森達成協議，並向貝爾瑪及居民保證5G塔台將坐落在適當位置並美觀。

威瑞森計畫架設的基地塔台最高40呎，並將為當地量身定制電線桿、在桿上安裝路燈，街燈供電、維修將由地方政府負責。此外，威瑞森將支付10萬8000元給貝爾瑪，並針對專業評估費用支付5000元。

貝爾瑪居民強力抗爭反對設塔。除了美觀被破壞， 居民擔心大家將暴露在輻射之中，但專家說，目前沒有證據顯示無線網路使用與癌症 及其他疾病有關；居民也擔心設塔將危害野生動物，根據聯邦魚類暨野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)，每年近700萬隻鳥夜間與通訊塔台碰撞而死。

貝爾瑪市長布卡弗斯科(Gerald Buccafusco)日前在市議會開會時說，威瑞森仍須獲得孟莫斯郡許可才能進行計畫，大家還有時間重整接下來的策略。