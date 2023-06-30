我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

新州貝爾瑪市海灘將建20座通訊基地台 居民強烈反對

編譯周芳苑／綜合報導
電信業者威瑞森擬在貝爾瑪市的海洋大道興建基地塔台，但多年來居民始終反對。(取材自臉書)
電信業者威瑞森擬在貝爾瑪市的海洋大道興建基地塔台，但多年來居民始終反對。(取材自臉書)

電信業者威瑞森(Verizon)2021年向新澤西州貝爾瑪(Belmar)市府申請，打算在當地沿海濱街道蓋20座小型5G無線通訊基地塔台，居民強烈反彈，認為建塔將破壞美景、產生幅射、傷害野生動物、破壞地產稅，要求放棄計畫；但威瑞森說，已與市府達成協議，一切照規定辦理。

威瑞森2021年1月向貝爾瑪市府申請建塔許可，擬在海洋大道(Ocean Avenue)建基地塔台，威瑞森稱，建塔台將為當地帶來更快速的手機與網路服務；然而居民這幾年來始終反對，開設專屬網站發動簽名，要求威瑞森放棄設塔計畫，目前已有2500多人連署。

批評人士說，建塔計畫將破壞美景、傷害野生動物、損害以木板路和海灘聞名並擁有5900名居民的孟莫斯郡(Monmouth County)自治市財產稅。

威瑞森透過聲明辯稱，設塔地點已經過廣泛審查並獲得批准。

設塔計畫審批過程一波三折。威瑞森2021年初提出申請後，貝爾瑪市府並未在90天時限內回應，威瑞森向聯邦法庭投訴，雙方去年夏天和解，市議會聲明與威瑞森達成協議，並向貝爾瑪及居民保證5G塔台將坐落在適當位置並美觀。

威瑞森計畫架設的基地塔台最高40呎，並將為當地量身定制電線桿、在桿上安裝路燈，街燈供電、維修將由地方政府負責。此外，威瑞森將支付10萬8000元給貝爾瑪，並針對專業評估費用支付5000元。

貝爾瑪居民強力抗爭反對設塔。除了美觀被破壞， 居民擔心大家將暴露在輻射之中，但專家說，目前沒有證據顯示無線網路使用與癌症及其他疾病有關；居民也擔心設塔將危害野生動物，根據聯邦魚類暨野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)，每年近700萬隻鳥夜間與通訊塔台碰撞而死。

貝爾瑪市長布卡弗斯科(Gerald Buccafusco)日前在市議會開會時說，威瑞森仍須獲得孟莫斯郡許可才能進行計畫，大家還有時間重整接下來的策略。

5G 新澤西州 癌症

上一則

郵差疑送信時熱死 為避酷暑德州郵差上班提前1小時

下一則

伊州長簽署通過 餐廳雞尾酒外賣延長5年

延伸閱讀

夏日傾情 隨懷舊金曲街上起舞 7、8月還有兩場

夏日傾情 隨懷舊金曲街上起舞 7、8月還有兩場
天氣愈熱脾氣愈差？研究：年均溫高攝氏1度 家暴增逾6.3%

天氣愈熱脾氣愈差？研究：年均溫高攝氏1度 家暴增逾6.3%
職場調查：多數員工不覺得變得更幸福 老闆卻不認同

職場調查：多數員工不覺得變得更幸福 老闆卻不認同
華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟