哈德遜郡多數地區調漲房屋稅 僅澤西市和古滕貝格減稅

新澤西州哈德遜郡委員會日前通過預算案，其中澤西市平均房屋稅將減少27元。(取材自臉書)

新澤西州哈德遜郡(Hudson County)委員會27日通過6.88億元預算 ，郡內除了澤西市(Jersey City)和古滕貝格(Guttenberg)會減稅外，其它地區所有屋主的郡房屋稅，增加10到153元不等。

其中以威霍肯(Weehawken)，東紐瓦克(East Newark)和肯尼(Kearny)三處增稅最多，平均房屋稅將分別增加114元、153元和96元；澤西市平均房屋稅則將減少27元，古滕貝格則將減少16元；其它地區漲幅則是從10元到70元不等。

這次房屋稅調漲緊跟在調降了八個地區房屋稅的2022年預算之後；2022年威霍肯的房屋稅調降最為顯著，讓屋主平均可少交約339元。

當局當時表示，聯邦政府的新冠肺炎 資金，是去年整體稅收基本無調整的主因；儘管如此，北博根(North Bergen)、貝玉恩市(Bayonne)、肯尼和哈瑞森(Harrison)等地區稅收仍出現增漲。如今，隨著新冠肺炎資金即將耗盡，稅收也隨之調漲，從3.99億元增加至4.14億元。

澤西市作為該郡最大城市，在當局的開支計畫中所需支付的費用也最高，為1.836億元；霍布肯市(Hoboken)名列第二，支付6470萬元；東紐瓦克這個人口不到3000人的小行政區，雖然份額有所增加，但所需支付仍低於100萬元，為92.6萬元。

委員奧戴(Bill O'Dea)表示：「我們現在的狀況是，得在接下來18個月內，針對要如何資助當初用新冠肺炎資金所資助的項目，做出些困難的決定。」

整體預算僅較2022年增加了0.1%，到6.87億元；2023年度支出增幅最大的，是傷殘保險 和工傷賠償保險，增加了150%到600萬元；郡工資較去年增加了6.2%，來到1130萬元；郡政府下多數部門的工資都出現調漲，包括警長辦公室、公園部門和交通服務部門，工資漲幅約為 10%

但在預算收入方面，補助資金減少了65%，也就是4840萬元。