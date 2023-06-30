聯邦給2500萬 停工十多年的哈德遜河隧道公路橋重啟

聯邦運輸部提供2500萬元資金，重啟在2010年遭取消的哈德遜河隧道(Hudson River tunnel)項目遺留下的公路橋；這座公路橋在閒置十多年終於即將竣工。

2010年10月，時任新州 州長克利斯蒂(Chris Christie)，因為聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)報告預估，哈德遜河隧道(又稱ARC)計畫成本可能會高達147億元，擔心州政府將承擔超支費用，因此取消原計畫耗費90億元的項目，留下一條未完成的公路橋，該公路橋本是要連接1號和9號公路進入隧道。

隨著運輸部宣布，將為1號和9號公路銜接北博根(North Bergen)Tonnelle大道的跨度和相關工作，提供2500萬元資金；這座公路橋如今屬於被稱為「門戶隧道計畫」(Gateway Tunnel project)的一部分，連接該隧道入口。

根據門戶計畫委員會聯合聲明，憑著運輸部的2500萬元撥款，Tonnelle大道出口早期工作計畫即將展開。門戶計畫委員會(Gateway Development Commission)是由新州和紐約兩州共同組成的機構，主要負責監督哈德遜河隧道計畫。

代表新州、紐約和美鐵(Amtrak)的委員會官員指出，新州和紐約兩方的哈德遜河隧道項目，都會在年底之前同時展開。這筆2500萬元的資金，將為1號和9號公路銜接Tonnelle大道的跨度打造一座公路橋，並重新安置北博根的公用設施。

此跨度從技術上來講，是耗資160億元鐵路隧道修建項目的第一個工程，該項目要為紐約和新州之間修建第二條鐵路隧道，並修復目前使用中的1910年老隧道；這隧道目前每天有450輛美鐵和新州捷運 局(NJ Transit)火車使用中。