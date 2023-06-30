我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

聯邦給2500萬 停工十多年的哈德遜河隧道公路橋重啟

編譯尤寶琪／綜合報導

聯邦運輸部提供2500萬元資金，重啟在2010年遭取消的哈德遜河隧道(Hudson River tunnel)項目遺留下的公路橋；這座公路橋在閒置十多年終於即將竣工。

2010年10月，時任新州州長克利斯蒂(Chris Christie)，因為聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)報告預估，哈德遜河隧道(又稱ARC)計畫成本可能會高達147億元，擔心州政府將承擔超支費用，因此取消原計畫耗費90億元的項目，留下一條未完成的公路橋，該公路橋本是要連接1號和9號公路進入隧道。

隨著運輸部宣布，將為1號和9號公路銜接北博根(North Bergen)Tonnelle大道的跨度和相關工作，提供2500萬元資金；這座公路橋如今屬於被稱為「門戶隧道計畫」(Gateway Tunnel project)的一部分，連接該隧道入口。

根據門戶計畫委員會聯合聲明，憑著運輸部的2500萬元撥款，Tonnelle大道出口早期工作計畫即將展開。門戶計畫委員會(Gateway Development Commission)是由新州和紐約兩州共同組成的機構，主要負責監督哈德遜河隧道計畫。

代表新州、紐約和美鐵(Amtrak)的委員會官員指出，新州和紐約兩方的哈德遜河隧道項目，都會在年底之前同時展開。這筆2500萬元的資金，將為1號和9號公路銜接Tonnelle大道的跨度打造一座公路橋，並重新安置北博根的公用設施。

此跨度從技術上來講，是耗資160億元鐵路隧道修建項目的第一個工程，該項目要為紐約和新州之間修建第二條鐵路隧道，並修復目前使用中的1910年老隧道；這隧道目前每天有450輛美鐵和新州捷運局(NJ Transit)火車使用中。

新州 捷運

上一則

郵差疑送信時熱死 為避酷暑德州郵差上班提前1小時

下一則

伊州長簽署通過 餐廳雞尾酒外賣延長5年

延伸閱讀

空汙再現 紐約今發健康警告

空汙再現 紐約今發健康警告
UTAA南韓高爾夫服飾名店進駐紐約 開幕多項驚喜小物贈送

UTAA南韓高爾夫服飾名店進駐紐約 開幕多項驚喜小物贈送
武漢「台北路」盡頭是解放大道有深意？ 中國台辦回應

武漢「台北路」盡頭是解放大道有深意？ 中國台辦回應
涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴

涉歧視LGBTQ+ 新州3學區遭起訴

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟