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恒順親子料理圖文賽 7/5截止徵件

新澤西州訊
報名表QRcode。(主辦方提供)
報名表QRcode。(主辦方提供)

世界日報聯合中國恒順集團、和樂公司首次舉辦的「恒順親子料理創意圖文大挑戰」，將於7月5日(周三)截止徵件，參加家庭可製作一道創意菜品，將成品拍照搭配短文在截止前投稿，就有機會獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金，總獎金高達3000元。

「恒順親子料理創意圖文大挑戰」活動，旨在鼓勵推廣中華飲食文化，以及家庭、親情在華人社區中的核心價值。同時，活動也希望增添家庭趣味，讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。

本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意制作一道菜品，將料理成品拍照，並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金，總獎金高達3000元。投稿的截止日期是7月5日，評選結果和獲獎作品將於8月1日在世界新聞網活動頻道公布。

如需更多詳情，請訪問官方線上投稿網站bit.ly/cookingwechat，或撥打電話(718)746-8889分機213洽詢，若無法順利開啟報名表，也歡迎將作品Email至[email protected]進行投稿，信件開頭請註明「我心目中的家鄉味-First Name and Last Name」並請在信中提供基本聯繫信息。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，希望通過親子料理創作，讓更多的華人家庭能夠感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時，希望此次活動也能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元化注入新的活力。

欲了解投稿辦法請參以下網站，獎品豐富，機會難得，快來挑戰。投稿網站：bit.ly/cookingwechat。

2023恒順親子料理創意圖文大挑戰目前正在徵件。（主辦方提供）
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰目前正在徵件。（主辦方提供）
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰目前正在徵件。圖為示範作品松鼠魚。（主辦方提供...
2023恒順親子料理創意圖文大挑戰目前正在徵件。圖為示範作品松鼠魚。（主辦方提供）

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