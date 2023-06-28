檢方：費城司法體系 差別對待非裔

費城地區檢察官辦公室最新公布的「種族不公正報告：2015年至2022年費城法院中的差異對帶」。（檢察官辦公室）

費城 地區檢察官辦公室最新報告指出，奴隸制、紅線區(redlining)和毒品戰爭在司法體系中留下的痕跡仍清楚可見，並對非裔 社群帶來不公平影響，造成非裔在司法體系的每個階段中，遭過度刻意對待。

這份名為「種族不公正報告：2015年至2022年費城法院中的差異對待」(Racial Injustice Report: Disparities in Philadelphia’s Courts from 2015 to 2022)的報告，檢視過去八年間逾29萬起刑事案件，揭露非裔在司法系統的每個階段，從攔檢到監禁，都遭到刻意針對。

地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)日前與反暴力活動人士且曾遭監禁的男子一起，站在代表著非裔監禁率不斷上升的東州監獄 (Eastern State Penitentiary)前，公布這份報告。

檢方這份報告旨在將上世紀公開的種族主義，和許多人認為如今充斥費城檯面下的結構性種族主義聯繫起來。克拉斯納表示，報告的目的不是要提供立即的修正，而是要讓大家看到問題的證據。他說：「我們不知道該怎麼坐，但解決問題唯一方法，就是先衡量問題。

這份報告的主要四點發現包括，費城歷史監獄系統密不可分，是導致非裔在司法系統遭針對的主要因素，因為監獄制度曾是用來控制奴隸的手段之一；費城非裔與白人人口比例相差不遠，但非裔民眾遭警察攔檢的機率，卻是白人的1.5倍；攔檢時遭逮捕的人中有三分之二是非裔，但警方在攔檢時卻較可能在白人身上找出違禁品；在八種罪長見的的刑事犯罪中，非裔在其中六種罪名中，遭逮捕和起訴的比率，遠高於其他種族群體，且多數會被起訴較嚴重的罪名。