檢方：費城司法體系 差別對待非裔

費城 地區檢察官辦公室最新報告指出,奴隸制、紅線區(redlining)和毒品戰爭在司法體系中留下的痕跡仍清楚可見,並對非裔 社群帶來不公平影響,造成非裔在司法體系的每個階段中,遭過度刻意對待。

這份名為「種族不公正報告:2015年至2022年費城法院中的差異對待」(Racial Injustice Report: Disparities in Philadelphia’s Courts from 2015 to 2022)的報告,檢視過去八年間逾29萬起刑事案件,揭露非裔在司法系統的每個階段,從攔檢到監禁,都遭到刻意針對。

地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)日前與反暴力活動人士且曾遭監禁的男子一起,站在代表著非裔監禁率不斷上升的東州監獄 (Eastern State Penitentiary)前,公布這份報告。

檢方這份報告旨在將上世紀公開的種族主義,和許多人認為如今充斥費城檯面下的結構性種族主義聯繫起來。克拉斯納表示,報告的目的不是要提供立即的修正,而是要讓大家看到問題的證據。他說:「我們不知道該怎麼坐,但解決問題唯一方法,就是先衡量問題。

這份報告的主要四點發現包括,費城歷史監獄系統密不可分,是導致非裔在司法系統遭針對的主要因素,因為監獄制度曾是用來控制奴隸的手段之一;費城非裔與白人人口比例相差不遠,但非裔民眾遭警察攔檢的機率,卻是白人的1.5倍;攔檢時遭逮捕的人中有三分之二是非裔,但警方在攔檢時卻較可能在白人身上找出違禁品;在八種罪長見的的刑事犯罪中,非裔在其中六種罪名中,遭逮捕和起訴的比率,遠高於其他種族群體,且多數會被起訴較嚴重的罪名。