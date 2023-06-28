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黑桃同花順 康州賭客贏近60萬元

記者張聲肇／綜合報導

康乃狄克州男子保羅‧D(Paul D.)日前在新澤西州大西洋城(Atlantic City)賭城玩四張撲克派遊戲時，打出黑桃同花大順頭彩獎，59萬3990元立馬入袋。

大西洋城的哈瑞休閒酒店賭場(Harrah's Resort Atlantic City)，沒說出這名在23日中獎的幸運賭客的全名，只透露他的姓氏的頭一個字母。

而讓保羅走運的贏者全拿累積式撲克超級大獎，是結合大西洋城三家賭場的撲克派遊戲桌。

除了凱薩娛樂公司(Caesars Entertainment)旗下的哈瑞休閒酒店賭場，凱薩(Caesars)和好世界豪華大賭場(Tropicana)兩家酒店的賭場牌桌，提供「多機全贏累積式」撲克牌遊戲。

在這三家賭場任何一家的連線機器上下注，就可能贏得超級頭彩。連線賭桌不但可玩四張撲克牌的遊戲，也有三牌撲克、放任自流(Let It Ride)、終極德州撲克(Ultimate Texas Hold'em)、德州撲克(Texas Hold'em)和密西西比梭哈(Mississippi Stud Poker)等玩法，敢賭就會贏。

德州 新澤西州 康乃狄克州

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