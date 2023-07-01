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華爾街經濟管理學院及華爾街財富集團 啟幕慶典

新澤西訊
啟幕慶典，中為林建新。
啟幕慶典，中為林建新。

6月16日，華爾街經濟管理學院及華爾街財富集團（下簡稱經濟學院）盛大啟幕慶典在紐約舉行，慶典讓人們對華人商業教育及財富投資管理事業的新發展充滿期待。

經濟學院董事局主席林建新在啟幕盛典中發表主旨演講，他回顧了個人發起創辦的兩個重要華人事業項目——美國華人華僑聯合總會和美國華人華僑博物館。他表示，經濟學院的目標是提高華人在全球商業競爭中的競爭力，通過教育和培訓加強技能和知識，為華人搭建廣闊的人脈平臺；華爾街財富集團的目標則是通過廣泛的業務、創新的財富管理策略和投資方法等，為所有的參與者創造更多的財富。林建新堅信，有效的財富投資和管理將有助於推動華人經濟的發展，實現參悟更加普惠的華人社區。

美國酒店地產總商會主席林建中對此次活動的成功舉辦表示熱烈的祝賀和深深的感謝，他強調了合作、共用和創新的重要性，以及酒店地產行業對於經濟發展的巨大貢獻。

簽約環節達成了3個最新專案意向，華爾街保險股份公司與美國互惠集團達成了戰略合作，經濟學院執行院長吳澤強和華爾街教育諮詢服務有限公司總裁張鴻女士簽署了成立華爾街教育諮詢服務有限公司的合作意向書，吳澤強與美國華宇中國DYF CEO裔錦聲博士簽署了成立家庭電影文化基金的意向書。

這三項簽約協定的簽署，預示著經濟學院及華爾街財富集團將在保險、教育諮詢和電影文化領域展開深度合作，對推動全美華人商業教育培訓、經濟發展和提高財富投資管理水準起到積極作用，為全球經濟貢獻新的活力。

美國互惠集團主席徐潤芝、華爾街財富集團總裁林志東、裔錦聲博士、泰保全球集團創始人Barry Wan、美國Horizon Financial首席經濟學家陳凱豐、長江商學院金融學教授、研究院主任曹輝甯、美國華人華僑聯合總會馬薩諸撒州分會會長謝鋒、特邀嘉賓趙汝尚和曲秀萍分別發表演講，最後由美國華人華僑聯合總會秘書長朱立業敬酒致辭，為活動畫上完美的句號。

華人 華爾街 教育

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