華人醫療服務中心成功舉辦2023年華人健康日活動

華人醫療服務中心和巴拿巴醫院的員工以及義工們合影。

巴拿巴醫療集團下屬的華人 醫療服務中心（Center for Asian Health）歡慶成立十週年，日前在位於李文斯頓的巴拿巴門診醫療中心，成功舉辦華人健康日活動。當天活動內容豐富、現場氣氛熱烈，吸引了200多人到場參加，內容包括：多項健康講座、物理治療演示、免費健康檢查、健康知識科普、醫生諮詢、預約門診以及參觀巴拿巴門診醫療中心等。本次舉辦的華人健康日活動深受參與者歡迎，大家都紛紛感謝華人醫療服務中心的人員和義工們的辛勤付出。

當天的健康講座內容包括：婦科專家Serena H. Chen醫生主講的「婦女的健康關係著每個人的健康」、眼科專家Lillian Cheng醫生和Tian Xia醫生主講的「眼睛老化過程中會發生什麽」、腸胃科專家Larry Siu醫生主講的「腸癌預防的最新進展」、急診科專家Peter Lee醫生主講的「急診室：您在疫情 期間與疫情之後的醫療合作夥伴」、耳鼻喉科專家Wayne Hsueh醫生和Mary Ying醫生主講的「有關耳、鼻、喉的首要健康知識」等，醫生們用中英雙語的圖片詳細講解，講座内容深入淺出，參加講座者都表示受益匪淺。

華人醫療服務中心和巴拿巴醫院的員工以及義工們還爲社區提供了以下免費檢查和健康知識科普：平衡檢測 、血壓檢測、體質脂檢查、足部骨密度檢查、腸癌篩檢、血糖檢測、乙和丙型肝炎檢查、肺功能檢測等。另外還有包括内科、眼科、耳鼻喉科、神經外科、牙科、腸胃科、婦科等專科的醫生，為活動參與者們提供了面對面諮詢服務，並免費解答了一些健康問題。此外，參與者們還饒有興致地參觀了巴拿巴門診醫療中心，並與華人醫療服務中心的醫師們預約門診。在最後的抽獎活動中，有三位活動參與者贏得了獎品。

此次活動主辦方表示，華人健康日活動自疫情以來首次在室内大規模舉辦，非常高興能夠重新為社區華人提供這樣大型健康活動，也看到了很多來自社區的參與者。中美文化與習俗的不同、語言差異造成的交流不便、醫療保險與就醫程序繁瑣等問題，已然成爲在美華人求醫路上的障礙。華人醫療服務中心自2013年成立以來，一直致力於為周邊亞裔社區尤其是華人社區提供優質的、符合文化與語言需求的健康服務，希望民眾明年繼續參加華人健康日活動，讓它成爲建設健康華人社區的重要基石。

歡迎致電華人醫療服務中心預約門診電話：973-261-9077；地址：222 Columbia Turnpike, Florham Park, NJ 07932。