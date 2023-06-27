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新州兒童鏈球菌咽喉炎暴增 醫生、公衛專家不解

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州醫院和小兒科診所6月以來因鏈球菌咽喉炎求診人數突然暴增，醫生和公衛專家都在試圖找出原因。(美聯社)
新澤西州醫院和小兒科診所6月以來因鏈球菌咽喉炎求診人數突然暴增，醫生和公衛專家都在試圖找出原因。(美聯社)

新澤西州醫院和小兒科診所6月以來因鏈球菌咽喉炎(strep throat)求診人數突然暴增，去年冬季才經過罕見的感染潮，為何入夏又再興起，醫生和公衛專家都不解。

李文斯頓鎮(Livingston)古柏曼巴納巴斯醫學中心(Cooperman Barnabas Medical Center)小兒感染科主任哈珊(Uzma Hasan)說，過去兩個月內，鏈球菌咽喉炎求診人數比往常多了一、兩倍，近兩周社區感染人數也明顯增加。

這也不只是新澤西獨有的現象，全國各地醫院不乏病例大增的紀錄。

她說，更危險的A群鏈球菌感染案例也增加。她解釋說，A群菌可能擴散到身體其他部位，甚至進入血液。「我們見過耳部感染深入到耳後骨，和鼻竇感染延伸到眼眶的案例。」

不過，她說病菌擴散到血液的兒童病例「非常非常少見」、「也不常見」。

新冠疫情大流行期間，鏈球菌咽喉炎一度沉寂，兒童嚴重感染的病例尤其少，今年不但突然激增，也晚到6月才大增，專家也茫然不解何故。

哈珊說，鏈球菌咽喉炎通常冬天或初春出現，她只能猜和防疫措施解除，學童開始接觸人群，開始參加夏令營活動有關。

根據疾病防治中心，鏈球菌咽喉炎的病症包括發燒、吞嚥疼痛、扁桃腺紅腫、扁桃腺有白膿、嘴巴上顎有小紅點、前頸部淋巴結腫脹。

哈珊說，鏈球菌咽喉炎在醫師辦公室就可快速檢測，較傳統的抗原檢測法從喉嚨沾黏檢體，要48小時才能獲知結果。至於治療，通常醫生會開具盤尼西林或青黴素阿莫西林(amoxicillin)處方藥。

新澤西州 檢測 醫學

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