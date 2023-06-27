新州柏根郡學區 校舍外不得掛同性戀旗幟

新澤西州柏根郡威斯伍德學區宣布，轄內校舍外不得懸掛同性戀旗幟與標誌，以避免可觀的法律訴訟費用。(路透)

新澤西州 柏根郡威斯伍德學區 (Westwood Regional School District)學監摩提茉(Jill Mortimer)說，校舍外不得懸掛同性戀 旗幟與標誌，這不是禁止懸掛，而是學區不想為此付出可觀的法律訴訟費用。

數周前，有人在中學建築外頭張貼支持同性戀族群的標語，立刻被取下。她上周致函各校新進人員，重申學區對懸掛「驕傲」旗幟、標語的立場。「我不反對驕傲旗，也絕不是『禁止』驕傲旗，這種說法不正確。本區高中每年6月都在校舍大廳內懸掛大幅的驕傲旗。」

至於學校建築外面，她認為只適合懸掛國旗和州旗。她說，學區聽從地區檢察官的法律意見，決定採取不准在校舍外面懸掛驕傲旗的政策，這樣可避免捲入可能的官司，省下一筆可觀的法律訴訟費。

同理，草坪上也不宜豎立同性戀族群的標誌，只能展示「和學校活動有關」的訊息。「很多人、很多團體要求我們替他們做廣告，我們都很審慎處理。容我再度表明，我的意見不是根據我對某種旗幟、標誌、個人或團體的負面感覺而發。」

威斯伍德學區有六所學校，約2770名學生，含括威斯伍德鎮和華盛頓鎮的學生。

該中學主管人員將驕傲團體的標語取下，理由是違反學校的旗幟標語政策，也就是除了美國國旗和新州州旗，學校建築頂上或外面，一律不准懸掛其他旗幟或標語。

畢業班學生、學區學生代表佛克斯隨即在change.org網站發起請願活動，當時的代理學監若塔(Kenneth Rota)告訴佛克斯，那是學區教育委員會的政策，「如果教委會另有指示，我會遵從。」