新蕊畫會師生畫作 展至6月29日
新蕊畫會師生聯合畫展，日前在新州Chatham圖書館舉辦開幕茶會，畫家們解說展出的畫作，與慕名而來的民眾交流；當場立刻有人訂購欣賞的畫作，同時也有家長攜帶子女前來拜師習畫，畫展將展至29日。
新蕊畫會指導老師畫家于兆漪，與15名畫家陳汝錦、梁黛妮、李光耀、傅家瓊、黃春美、徐若瑜、林政㯣、郭榕謙、劉榕、羅薇薇、宋麗鈺、陶立筠、汪維、楊琳琳及易榕青，展出作品近50幅。
于兆漪表示，此次畫展有山水、花鳥、寫意、工筆俱備，以及人物水墨畫、鋅版畫、融合中西的油畫以及剪紙等，開幕日約百餘位美術愛好者前來參觀，是一次美好的饗宴。
會長傅家瓊表示，開幕當天佳評如潮，老師安排畫作懸掛的次序恰到好處，讓觀眾很容易瀏覽欣賞，畫作的風格與題材多元，有新鮮感，知名畫家Tenn Lu提供畫作，做為抽獎獎品，畫家們提供自製點心與水果，呈現畫家們的一片真心和誠意。
于兆漪展出兩幅色彩鮮明的畫作，以及一幅99年的作品「秋韻圖」，此次畫展同時特別展出謝絹代老師遺作兩幅，紀念和表揚她數十年來為發揚中華藝術及培育後進，所做出的努力。
由四位知名畫家胡念祖、陳瑞康、于兆漪及謝絹代聯合創辦的美東中華藝術協會(NJCCAA)於1992年成立，目的為促進中西文化交流和宣揚中國傳統藝術，所屬的新蕊畫會在紐新兩地舉辦多次師生聯展，常獲好評。
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