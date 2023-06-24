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I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

編譯尤寶琪／綜合報導
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

費城最新熱播節目，沒在Netflix上串流播出，也不是出自紐約或洛杉磯名人之手，而是一群穿著黃色螢光背心，在費城東北部建築地中，操控著重型機械，辛勤工作的建築工人。

沒有跌宕起伏的劇情，或吸引目光的特寫鏡頭，也沒有動人心弦的旁白；有的是持續不斷進行的工程，看著讓人感覺似乎被催眠了，完全無法將目光移開。

這是「95號州際公路」(I-95)重建工程直播。20日是「六月節」(Juneteenth)長假結束後的第一個工作日，賓州當局的直播網站，在午休時間吸引了3000名觀眾觀看。

有美國「東北走廊」之稱的I-95賓州費城高架路段，11日因一輛油罐車在橋下起火燃燒後，出現部分坍塌；費城隨即展開重建工作，大批工人夜以繼日全天候趕工，希望盡速重啟這條關鍵商業動脈。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)於上周宣布，將會直播重建工作現場。賓州運輸廳(PennDOT)安全新聞官克里斯．強森(Krys Johnson) 表示，這將給民眾一次前所未有的機會，一窺像這樣重大工程以及他們稅金的如何運作。

酒吧裡的電視除了播放費城人隊和其他體育賽事外，也播放I-95重建直播；Happy Tap酒保科伯恩(Bill Coburn)指出，「當他們說重建指需要兩周時，吸引了更多人來觀看，大家都認為重建會需要好幾個月的時間。」

I-95重建可以說是席捲費城社群媒體，並成了當地民眾日常話題之一；聯邦參議員凱西(Bob Casey)還特地上推特寫到，「抱歉啦 @QuintaBrunson(以費城小學為主題的電視喜劇「小學風雲」女主角昆塔布朗森)，但費城有新的熱播節目了。」

就連州長夏皮羅本人也成了直播的粉絲，說自己早上第一件事就是打開直播來看。不過夏皮羅隨後宣布I-95臨時路段即將在本周末前完工通車。這無疑是個好消息，但沒了直播，大家接下來要看什麼呢？

費城 賓州 社群媒體

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