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2026年起 65歲以上長者房地產免稅50% 新州州長、議會達協議

編譯潘勛／綜合報導
新州眾議會議長科林提出「留在新澤西」方案，可為65歲或以上的長者減輕房地產稅。(取材自臉書)
新州眾議會議長科林提出「留在新澤西」方案，可為65歲或以上的長者減輕房地產稅。(取材自臉書)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額；在此之前幾周，掌控新州州議會的民主黨深以州稅收入減少及貧富不均為憂，如今達成協議，新州新的預算法案可望在7月1日截止期前通過，避免州政府關門。

「NJ.com」報導，這項新稅務方案雖獲得樂齡會(AARP)的讚美，但至少有一位進步派學者指出，法案翻修後雖有改進，但仍不成比例地偏利有錢老年人。

這項方案名稱為「留在新澤西」(StayNJ)，由州眾議會議長科林(Craig Coughlin)6月稍早提出，並取得參議會主席史卡塔里(Nick Scutari)支持，旨在為65歲或以上的新州長者減輕房地產稅。

墨菲一開始反對提案，只是後來在本周與科林、史卡塔里達成協議框架。消息人士稱，雖說最終細節還待制定，但目前已知房地產免稅50%的福利上限，將訂在6500元，家戶收入超過50萬者不得享有。

消息人士表示，租屋族也可收到免稅額，但多大並不清楚。

新法案與原始提案有所不同；舊提案原本把上限定在1萬元，而且並未因收入而限制福利收受資格，只給租屋族50元免稅額，都讓兩黨議員等很不高興。

6500元上限制列為參照，意味如果房地產稅上升，它也會提高。

本案的資金雖說分期投入，但高齡的住屋所有人、房客按新澤西州現行的寬減計畫，下個會計年度立可取得250元的免稅額。

原始版本據估讓新澤西州每年要付出12億元的代價；新版本提出後，影響州方下個會計年度收入多大，目前並不清楚。

預期墨菲、科林及史卡塔里可能會再公布新的協議及更多細節。

科林強調，為長者減房地產稅一半，是想鼓勵他們留下來，別搬走。批評者則表示，最大受惠者是富裕、大部分為白人的長者，而他們不需要減稅。

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有...
新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

新澤西州 房地產 新州

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