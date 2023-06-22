新州男稱家族擁地80年 控鎮府擅賣

新州 克蘭福德鎮(Cranford)男子，聲稱家族擁地超過80年，指控鄰鎮政府擅自將部分土地販售給開發商建造房屋。

根據財產紀錄，克萊(Geoff Clay)的祖父母在1940年，買下這套位在蝗蟲道(Locust Drive)上的房屋；兩年後，在克蘭福德政府放棄修路後，以一元的金額買下這塊與自家相鄰的土地；這塊土地緊臨鄰鎮凱尼爾沃斯(Kenilworth)。

克萊聲稱他擁有這塊土地，且有文件可證明， 包括兩份調查報告，和一份1942年的契約。但凱尼爾沃斯政府擅自將部分土地轉售給建商FDV房產和Paparatto建設公司，好讓建商可以在凱尼爾沃斯一側畫出兩塊地來打造房屋。

「這塊地後寬3呎，前寬7呎，長100呎，」克萊指出，「凱尼爾沃斯聲稱因未繳稅而遭沒收，隨後將此土地出售給建築商，讓建商變出了打造兩棟房子所需的土地尺寸。」

文件顯示，凱尼爾沃斯在2018年1月時，以750元的價格將這塊有爭議的土地，轉讓給了FDV房產。

克蘭福德代表律師庫珀(Ryan Cooper)指出，凱尼爾沃斯當局是用免責轉讓契據(Quit Claim Deed)將財產轉讓給建商，意思就是我將不動產所享有的各項權利和權益轉讓給你，但不承諾其合法產權，但可讓凱尼爾沃斯擺脫任何相關法律糾紛；但正常房屋銷售所用的應是擔保契據，好證明出讓人所有權的明確和完整性。

凱尼爾沃斯方聲稱，克萊單方面提供的證據，不足以證實土地所有分隔線所在；而建商代表律師則聲稱，克萊文件顯示該土地一部分本來就是屬於凱尼爾沃斯鎮的。

但知情人士指出，事情沒那麼簡單。目前調查和其他財產文件顯示，兩鎮邊界與克萊財產邊界不符，所以才會爆發爭議。克萊表示，接下來將聘請律師進行全新調查，並請求法官暫停任何建設，直到所有權問題獲得解決。