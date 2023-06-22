我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

新州男稱家族擁地80年 控鎮府擅賣

編譯尤寶琪／綜合報導

新州克蘭福德鎮(Cranford)男子，聲稱家族擁地超過80年，指控鄰鎮政府擅自將部分土地販售給開發商建造房屋。

根據財產紀錄，克萊(Geoff Clay)的祖父母在1940年，買下這套位在蝗蟲道(Locust Drive)上的房屋；兩年後，在克蘭福德政府放棄修路後，以一元的金額買下這塊與自家相鄰的土地；這塊土地緊臨鄰鎮凱尼爾沃斯(Kenilworth)。

克萊聲稱他擁有這塊土地，且有文件可證明， 包括兩份調查報告，和一份1942年的契約。但凱尼爾沃斯政府擅自將部分土地轉售給建商FDV房產和Paparatto建設公司，好讓建商可以在凱尼爾沃斯一側畫出兩塊地來打造房屋。

「這塊地後寬3呎，前寬7呎，長100呎，」克萊指出，「凱尼爾沃斯聲稱因未繳稅而遭沒收，隨後將此土地出售給建築商，讓建商變出了打造兩棟房子所需的土地尺寸。」

文件顯示，凱尼爾沃斯在2018年1月時，以750元的價格將這塊有爭議的土地，轉讓給了FDV房產。

克蘭福德代表律師庫珀(Ryan Cooper)指出，凱尼爾沃斯當局是用免責轉讓契據(Quit Claim Deed)將財產轉讓給建商，意思就是我將不動產所享有的各項權利和權益轉讓給你，但不承諾其合法產權，但可讓凱尼爾沃斯擺脫任何相關法律糾紛；但正常房屋銷售所用的應是擔保契據，好證明出讓人所有權的明確和完整性。

凱尼爾沃斯方聲稱，克萊單方面提供的證據，不足以證實土地所有分隔線所在；而建商代表律師則聲稱，克萊文件顯示該土地一部分本來就是屬於凱尼爾沃斯鎮的。

但知情人士指出，事情沒那麼簡單。目前調查和其他財產文件顯示，兩鎮邊界與克萊財產邊界不符，所以才會爆發爭議。克萊表示，接下來將聘請律師進行全新調查，並請求法官暫停任何建設，直到所有權問題獲得解決。

新州

上一則

庫克郡府逾50員工 涉詐領PPP新冠補助

下一則

北維州3郡市現任檢察長 初選全勝 3人連任希望大

延伸閱讀

新州居民學貸 累計積欠440億

新州居民學貸 累計積欠440億
俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外
曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制

曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制
新州千萬房產經紀王芳 為您解讀2023年最新房產市場資訊

新州千萬房產經紀王芳 為您解讀2023年最新房產市場資訊
收到逾期96年未還老書 北加圖書館「不敢碰」

收到逾期96年未還老書 北加圖書館「不敢碰」
逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29

達拉斯小兄妹誤上賊車 妹妹被擄走12小時後放回

2023-06-15 16:03
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費