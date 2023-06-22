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新州愛迪生市 遭德州騙子詐走28萬

編譯廖振堯／綜合報導
新澤西州愛迪生市官員遭商業電郵詐騙，經由富國銀行匯給德州詐騙集團28萬7000多元。(美聯社)
新澤西州愛迪生市官員遭商業電郵詐騙，經由富國銀行匯給德州詐騙集團28萬7000多元。(美聯社)

網路安全專家指出，隨著政府和企業移往線上處理業務，近年來商業電子郵件詐騙(business email compromise，BEC)數量呈爆炸式成長，光是微軟(Microsoft)就表示每天大約有15萬6000次商業電郵詐騙嘗試。新澤西州愛迪生市(Edison Township)的官員便是受害者之一，他們向一群冒充當地企業的德州詐騙集團匯款超過28萬7000元。

新州媒體NJ.com報導，聯邦部門上周宣布，以串謀實施電匯詐欺和洗錢罪起訴集團主嫌歐庫努(Bolaji Okunnu)和其他四名嫌犯，他們冒充合法公司以攔截款項。此案被告將在德州受審，若定罪，每人將面臨最高20年刑期、最高25萬元罰款。

檢察官表示，這些嫌犯冒充成A公司，欺騙受害者將欠A公司的款項匯到一個由「錢騾」(money mule)控制的銀行帳戶，然後再把這些錢迅速轉移到其他嫌犯控制的銀行帳戶。

當局未說明此詐騙集團冒充的是哪家公司，僅在法庭文件稱之為「A公司，一家為新澤西州客戶提供機電銷售和服務的供應商」。

其中一名嫌犯獲得A公司一名員工的電郵帳戶權限，並開始向該公司各個客戶發送電郵，指示他們將款項發送到指定帳戶。

在愛迪生市的案例中，一名鄉鎮雇員認為他們聯絡的是A公司，將28萬7236.14元電匯到由其中一名嫌犯控制的德州富國銀行(Wells Fargo)錢騾帳戶。嫌犯再將錢轉到其他成員持有的各種帳戶。

愛迪生市的官員拒絕討論該事件，只在一份簡短聲明中表示，這場可怕的經驗最終並未讓納稅人付出代價。「愛迪生鎮區是2021年11月電匯詐欺案的受害者，已透過保險公司回收了挪用不當的資金。」

新澤西州愛迪生市官員遭商業電郵詐騙，經由富國銀行匯給德州詐騙集團28萬7000多...
新澤西州愛迪生市官員遭商業電郵詐騙，經由富國銀行匯給德州詐騙集團28萬7000多元。(美聯社)

詐騙集團 新澤西州 德州

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