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金色年華老人中心慶“母親節、父親節”文藝演出會圓滿成功

新澤西訊
大合唱【茉莉花、媽媽留給我一首歌、歌聲與微笑】演唱者:許黎，韓曉泉，陳惠珠，羅蘭英，張淑青，常麗文，淩龍嬌，李瑞瓊，顧虹佃，田月英，胡楚秀，唐敦乙，鐘金招，陳雪琴等，指揮:  餘蘊茀
大合唱【茉莉花、媽媽留給我一首歌、歌聲與微笑】演唱者:許黎，韓曉泉，陳惠珠，羅蘭英，張淑青，常麗文，淩龍嬌，李瑞瓊，顧虹佃，田月英，胡楚秀，唐敦乙，鐘金招，陳雪琴等，指揮:  餘蘊茀

為慶祝母親節和父親節，金色年華老人中心於6月2號成功舉辦了文藝演出會，中心老人們才藝雙馨，詩朗誦、舞蹈、歌唱等等精彩節目讓中心其它族裔的老人們和工作人員讚歎不已，演出會高潮迭起，贏得大家陣陣掌聲。在中心老人唐業清的詩朗誦【新冠病毒瘟疫結束之感言】中，一句危難之時見情操，老人中心作用高；侨居海外虽孤單，护理中心是依靠！道出了大家對中心的熱愛和對老年生活的幸福感慨，大家都喜愛金色年華這個快樂的大家庭！

位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還專門有會說中文的醫護人員小張每天為大家熱心服務，讓不會英文的老年朋友省去煩惱。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、櫃檯、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。金色年華定期上門為老年朋友們提供一切所需服務如：看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、配眼鏡、保健鞋、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

演講【母親萬歲！】演講者:  王殿中
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男聲獨唱【草原夜色美】演唱者: 嚴眾開
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主持人DJ: 陳以仁
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詩朗誦【新冠病毒瘟疫結束之感言】朗誦:  唐業清
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女聲四重唱【托賽裡小夜曲】演唱者：余蘊茀，韓曉泉，許黎，羅蘭英
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舞蹈【心上的羅加】表演者:楊夢群
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