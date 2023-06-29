金色年華老人中心慶“母親節、父親節”文藝演出會圓滿成功

大合唱【茉莉花、媽媽留給我一首歌、歌聲與微笑】演唱者:許黎，韓曉泉，陳惠珠，羅蘭英，張淑青，常麗文，淩龍嬌，李瑞瓊，顧虹佃，田月英，胡楚秀，唐敦乙，鐘金招，陳雪琴等，指揮: 餘蘊茀

為慶祝母親節和父親節，金色年華老人中心於6月2號成功舉辦了文藝演出會，中心老人們才藝雙馨，詩朗誦、舞蹈、歌唱等等精彩節目讓中心其它族裔的老人們和工作人員讚歎不已，演出會高潮迭起，贏得大家陣陣掌聲。在中心老人唐業清的詩朗誦【新冠病毒瘟疫結束之感言】中，一句危難之時見情操，老人中心作用高；侨居海外虽孤單，护理中心是依靠！道出了大家對中心的熱愛和對老年生活的幸福感慨，大家都喜愛金色年華這個快樂的大家庭！