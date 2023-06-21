新州居民學貸 累計積欠440億

新澤西州有118萬名居民目前積欠的學貸金額達442億1000萬元，金額之大全美排名第12。拜登總統的學貸減免計畫何去何從，對它們至關重要。(美聯社)

拜登 總統的學貸 減免計畫實施與否懸而未決，聯邦最高法院最快本月底作出決定；值此倒數計時之計，新澤西州有118萬名居民目前積欠的學貸金額達442億1000萬元，金額之大全美排名第12。

白宮數據顯示，在拜登學貸減免計畫下，新州 借款人近半數為培爾贈款(Pell Grant)申請者，可註銷2萬元；另一半借款人可減免1萬元。

減免學貸的條件是，單身借款人年收入低於12萬5000元、已婚者夫妻合計低於25萬元。

疫情暫停學貸還款三年後，拜登於2022年8月宣布雄心勃勃的學貸減免計畫，2022年10月開始接受申請，但不到一個月就被聯邦法院喊停，之後一直懸而未決。

最高法院預訂6月30日就學貸減免計畫是否實施作出決定。

無論裁決如何，因疫情暫停的學貸還款都將於10月1日恢復，屆時暫還期將逼近三年半，暫停的利息將自9月1日起恢復計算。

學貸還款恢復將大大衝擊年輕成人，新州多數學貸借款人年齡介於25至34歲，這一群約44萬5600名年輕居民學貸額將近155億元。

新州數據顯示，將近三分之一債務人學貸餘額不到1萬元，另21%介於1萬至2萬元；貸款餘額達六位數的佔少數，餘額超過10萬元者占7.6%。

教育部數據只涵蓋聯邦貸款，私營機構學貸未計算在內而且不能註銷。

根據政治媒體Politico，學貸減免計畫喊停前共計112萬名新州居民提出申請，白宮表示，其中約49萬3000人獲准。新州申請人數居全美第11名。不過，計劃喊停前有些申請案件尚未審核。

全美超過2630萬人申請學貸減免 ，計畫喊停前共計1650萬人獲准。