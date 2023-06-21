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前賓大校長古特曼 2021年收入2300萬

編譯潘勛／綜合報導
前賓州大學校長葛特曼2021年收到的總薪酬將近2300萬元。(美聯社)
前賓州大學校長葛特曼2021年收到的總薪酬將近2300萬元。(美聯社)

據稅務文件顯示，前賓州大學校長葛特曼(Amy Gutmann)2021年收到的總薪酬將近2300萬元，可能是付給大學校長最大的一筆年薪，但其中絕大多數、2000多萬元，是因為葛特曼擔任該常春藤名校校長近20年累積的，按合約在她離職前幾個月撥歸給她。

費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，喬治梅森大學(George Mason University)公共政策榮譽教授芬克斯坦(James Finkelstein)表示，那筆薪酬肯定創新紀錄，可以肯定全國公立大學校長，從沒拿過數額接近的收入，若拿私立大學校長來比，葛特曼2021年拿的，要比他所知道的最大筆薪酬，還要多上一倍不止。

這筆總薪酬包括通稱「延遲薪酬」。葛特曼擔任賓大校長18年，去年離職去當駐德大使。假如她沒達成設定的目標，或者早些離職，可能就拿不到。很多大學、學院都提供延遲薪酬配套方案，以便留下高品質領導人，每年撥錢進入一個基金，約定何時那些錢可以提領。

賓大在報稅文件寫道，按協議每年撥給古德曼的金額，是肯定她擔任賓大校長的傑出服務，還有為了留下她。

雖說這筆金額還是叫人矚目，但大學高層表示，它反映葛特曼長期擔任校長的不凡表現；賓大有12校、6間醫院、全職大學生及研究生超過2萬3000人，營運預算135億元。

擔任賓大信託委員會主席近兩年的史考特‧白(Scott Bok)表示，葛特曼對賓大都堪稱不凡的校長，長期表現下來真的很優秀，期間投資報酬很強，都促使她能領到很可觀的薪酬。

史考特‧白表示，雖然他不能透露確切金額，但因為投資收益，給葛特曼的金額很可觀。

葛特曼現年73歲，是政治學家，2004年出任賓大校長，是任職最長的校長，為校方籌到100多億元，監督興建許多大樓，以不貸款全補貼的政策來援助學生，而且帶領賓大走過衰退及疫情時期。

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