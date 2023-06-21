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賓州貧富區 師資差異全美最大

編譯徐薏茹／綜合報導
研究顯示，賓州的教師人力隨著學區的資金水平而變化，資金越少則教師人數越少。圖為梅里恩學區一間小學，該學區因資金充裕，每1000名學生有80.4名教師。(取材自臉書)
研究顯示，賓州的教師人力隨著學區的資金水平而變化，資金越少則教師人數越少。圖為梅里恩學區一間小學，該學區因資金充裕，每1000名學生有80.4名教師。(取材自臉書)

一份新的分析報告研究整個聯邦的人員配備比率與資金水平，結果顯示賓州的教師人力隨著學區的資金水平變化，資金越少則教師人數越少，尤其是STEM(科學、科技、工程、數學)、藝術與外語等學科的教師，此外，賓州富裕區和貧困區的資金差異是全國最大的地區之一。

報告使用2019-2020年的數據，顯示在資金充足的地區，每1000名學生平均有76.1名教師，而在資金最不足的地區，每1000名學生平均有64.8名教師。

以下梅里恩學區(Lower Merion School District)為例，該學區每1000名學生有80.4名教師，然而費城每1000名學生只有59.6名教師。

然而費城學區的專業輔助人員比例高於下梅里恩學區，每1000名學生有13.3名專業輔助人員，下梅里恩則為9.8名。非營利教育研究機構Research for Action的政策研究主任萊普(David Lapp)指出，這一數據表明資金少的學區可能仰賴輔助人員彌補合格教師不足的空缺。

若按照學科細分，資金最不足學區的STEM老師比資金充足的學區少21%，藝術老師少33%，外語老師少62%。

不僅教師人數有差異，教師的薪水也有落差，整體而言，在資金充足的學區，教師平均薪水為8萬3400元，而在資金最不足的地區，教師平均薪水是6萬7000元。

根據Research for Action的報告，為了達到資金充足學區的人員配備水平，賓州資金不足的學區需要再聘僱1萬1000名教師、1000名行政人員、1600名專業輔助人員，並且需要再支付26億元的薪資。

族裔方面，賓州的非裔、西語裔學生獲得的教育機會比其他大多數州的非裔、西語裔學生還少，但賓州白人學生能獲得的教育機會比其他州的白人學生多。

萊普表示：「證據很清楚地表明，不公是賓州公立教育的單一明確特徵。」

學區 賓州 教育

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