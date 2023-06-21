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北新中校結業式 歡送17畢業生

記者孫影真／新澤西州報導
蒙特維爾市市長Matthew Kayne 出席結業典禮，並頒發感謝狀給家長會代表。(記者孫影真／攝影)
蒙特維爾市市長Matthew Kayne 出席結業典禮，並頒發感謝狀給家長會代表。(記者孫影真／攝影)

北新中文學校日前在蒙特維爾高中(Montville Township High School)舉行畢業暨結業典禮，校長羅俊鉞廣邀社區愛心人士解囊，捐助多項獎學金。

羅俊鉞表示，今年是北新的豐收年，學生在校際比賽中榮獲許多優秀的成績，「孩子的成就是父母的驕傲，也是北新的驕傲」；羅俊鉞同時鼓勵畢業生，希望他們將來回饋社區，共同保持社會和諧。

注音班17名畢業生穿著畢業袍，上台領取畢業證書；接著頒發家長會陳正緯等18名代表感謝狀，在春節遊藝會、萬聖節扮裝會、認字比賽以及舞獅表演等活動義務服務；頒發11名的教師感謝狀，包括回校任教的校友台裔第二代胡家瑜(Isabella Hu)、服務滿五年的謝繼珩、前校長董瑪利；頒發助教社區服務獎給傅昱豪(Alex Fu)、郭婕恩(Michelle Kuo)、廖韋傑(Kevin Liao)。

羅俊鉞校長廣邀社區人士贊助獎學金，一共頒發林潔輝女士社區服務獎學金、周美章先生獎學金、畢業班優秀學生獎學金、以及檢定考証書。畢業班學生一一致道別詞時，分享自行設計幻燈片展現十年學習的路程，特別感人，畢業生黃茗雅呼籲同學們感恩和尊重老師，「給老師們最好的禮物，不是聖誕節的禮券，而是全神貫注聽老師講課的態度。」

典禮最後以邱立捷、何宣德演唱「對面的女孩看過來」，以及王啟蒙老師教導的空手道班表演結束。

包括紐約華僑文教中心主任陳永豐、蒙特維爾市市長Matthew Kayne、紐澤西州教育委員會主席Karen Cortellino及新州中國日主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷等出席畢業暨結業典禮。

王啟蒙老師教導的空手道班表演，為結業典禮畫下圓滿的句點。(記者孫影真／攝影)
王啟蒙老師教導的空手道班表演，為結業典禮畫下圓滿的句點。(記者孫影真／攝影)
北新中文學校結業典禮，頒發畢業證書，左起：孫影真、陳永豐、六名十年級畢業生、蘇斐...
北新中文學校結業典禮，頒發畢業證書，左起：孫影真、陳永豐、六名十年級畢業生、蘇斐璋、羅俊鉞。(主辦方提供)
新州中國日主席林潔輝(右二)、嚴欣鎧(右一)伉儷頒發獎學金。(主辦方提供)
新州中國日主席林潔輝(右二)、嚴欣鎧(右一)伉儷頒發獎學金。(主辦方提供)
紐澤西州教育委員會主席Karen Cortellino出席結業典禮，並頒發畢業證...
紐澤西州教育委員會主席Karen Cortellino出席結業典禮，並頒發畢業證書給注音班學生。(記者孫影真／攝影)

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