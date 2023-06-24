Hyper Real二十年紋綉師整理　紋眉前必看

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很多女生在紋眉之前都會有顧慮和疑問，擔心會不會顏色過重或留色不好。其實健康的膚質是留色的關鍵，所以敏感肌和油皮的民眾，最好在紋眉前一周開始認真護膚、好好護理。皮膚是由內至外進行新陳代謝的，經過28天的代謝，紋眉的顏色會從底層返到表層，這其中可能會有顏色變濃、不均等情況出現，這是顏色與皮膚結合過程中的正常現象，所以這也是為什麼好的紋綉師會在四周後做一次補色(touch up)來保證顏色自然均勻且長久留存。

紋眉後的恢復期大概是一周時間，不同膚質或不同體質可能會略有差異；這段時間你將經歷：眉色變濃→掉皮屑→最終紋眉效果。

第一天，在操作結束後，眉部有會微微的灼辣感，眉周小面積皮膚會呈現或紅或白的膚色，基本都屬於正常現象，盡量避免用手觸摸。

第二天，眉色開始稍微變濃，這是色料與空氣氧化的正常現象，不要擔心。

第三天，皮膚產生的微紅慢慢散退，皮膚愈合過程中會伴有癢感，這是皮膚在修復的過程。

第四天，眉周如頭皮屑般薄薄的小痂皮開始慢慢脫落，眉毛慢慢呈現出最後的顏色。

第五天，脫落小痂皮的地方留有淡淡的顏色，留色過淡不要著急，返色期過後留色才會穩定下來。

第六天，大部分痂皮脫落，眉形和留色大致呈現出來。

第七天，痂皮幾乎全部脫落，眉形和留色基本定型。經過四周的修復返色，紋綉師的一次補色會調整眉型及留色缺陷，讓眉毛更自然持久。線條眉會如原生眉一般栩栩如生，遠觀不辨真假；霧眉則如淡淡掃了眉粉一樣，清新自然。

Hyper Real Academy擁有獨特的real tint技術，皮損非常小，操作當天就可以洗澡洗臉；一周的恢復期間避免肥皂水接觸眉毛，就可以到達完美留色。電話：732-491-3335，地址：63 West Prospect St., East Brunswick, NJ 08816，網站：www.hyperrealacademy.com，郵箱：[email protected]。Englewood Cliffs新店即將於6月27號正式營業，歡迎民眾惠顧，地址：120 Van Nostrand Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632。