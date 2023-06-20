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新州男子被閃電擊中 員警搶救保命

記者顏伶如／綜合報導

據哥倫比亞廣播公司紐約地方電視台(CBS New York)報導，新澤西州木橋鎮(Woodbridge Township)39歲市府員工巴姆葛特納(Eric Baumgartner)日前想趕在下雨之前完成足球場畫線工作，卻被閃電擊中，所幸被一名員警救回性命。

附近民宅的監視器拍下事發當時情形，中午12時15分滿天烏雲之際突然一道閃電從天而降，旋即出現雷聲。

住在艾斯林中學(Iselin Middle School)足球場附近的居民希戴(Jay Heday)說：「聽起來像炸彈爆炸。」他跑到窗邊查看時，發現一名男子倒在足球場中央。

目擊者辛格(Jesse Singh)說，一名男子被閃電擊中後倒在地上，「我們馬上打電話，警察的確來了，但那名男子卻一動也不動」。

閃電發生前不久，員警麥克帕特蘭德(R.J. McPartland)剛好結束勤務，從附近一所高中離開。他在記者會上說，在車子裡看到一道巨大閃電，心裡想著『哇！距離真近』。」他說，接到報案通知後立即趕到足球場，為男子實施心肺復甦術(CPR)。

同時也是一名合格緊急救護員的麥克帕特蘭德表示，當時可以看到男子手部有燒傷痕跡，研判他大概被閃電擊中，「我們知道要趕快讓他的心臟恢復跳動」。

巴姆葛特納被救護車緊急送醫後逐漸恢復意識。巴姆葛特納在市府任職18年，育有兩子。友人狄里曼(Ray Deliman)接受訪問時說，海岸巡防隊退役的巴姆葛特納，對於遭到閃電擊中並沒有印象。

根據統計，遭閃電擊中的機率小於百萬分之一，比中樂透還難；全美每年平均有20人遭閃電擊中而喪命，受傷人數則有數百人。

足球 新澤西州 警察

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