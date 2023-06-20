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賓州進入乾旱觀察 籲民眾節約用水

編譯盧炯燊／綜合報導
由於降雨不足，賓州全境進入乾旱觀察狀態，當局鼓勵居民及商家自動自發節約用水。(Getty Images)
由於降雨不足，賓州全境進入乾旱觀察狀態，當局鼓勵居民及商家自動自發節約用水。(Getty Images)

賓州降雨不足，全州進入乾旱觀察狀態，當局為此呼籲居民及商家自動自發節約用水。

州環境保護廳代理廳長尼格連(Rich Negrin)發聲明指出，儘管上周有些許降兩，但不足以彌補今春降雨量不足，許多地區在冬季也幾乎沒有降雪，結果河流水量減少、地下水位下降，因此節約用水是個好做法；他又說，若今夏仍降雨不足，則有可能減少供水。

與此同時，州政府乾旱特別工作小組也發聲明說，乾旱觀察狀態是升級過程的第一步，之後是警告，然後是觸發限制用水的緊急狀態；目前全州尚處於觀察狀態。

無論如何，官員們要求民眾盡量減少5%至10%的非必要用水。乾旱工作小組也提供民眾減少用水的方法，包括：減少洗碗機和洗衣機的使用頻率，儲夠一定份量才開機；刷牙或刮鬍子時不要讓水龍頭開著， 縮短淋浴時間，考慮不要每天洗頭；僅在必要時才給草坪澆水；將除草機刀片設置為兩至三吋寸高，因為較長的草可以遮蔽土壤保持水分；使用循環再用水的洗車服務。

同時也不要沖洗露台甲板或人行道， 改用掃帚；修理屋內漏水地方，以漏水的馬桶為例，每天會浪費200加侖；使用雨桶回收雨水， 鼓勵農場做好規畫，減少用水之餘也協助保護農產品。

與此同時，賓州最大城市費城今年以來持續乾旱，通常1月至5月的降雨量為16.65吋，但今年迄今只有12.08吋；缺雨也導致野火次數激增，今年全州已通報1440起野火，燒毀8500多英畝土地。

賓州 費城 緊急狀態

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