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華音青少年合唱團 唱響百老匯名曲

記者孫影真／新澤西州報導
華音青少年合唱團演唱「埃及王子」動畫電影主題曲「當你相信時」。(記者孫影真／攝影)
華音青少年合唱團演唱「埃及王子」動畫電影主題曲「當你相信時」。(記者孫影真／攝影)

華音青少年合唱團日前在朱爾大學(Drew University)桃樂絲楊音樂廳(Dorothy Young Center for the Arts)舉辦第34周年音樂會公演，藝術總監兼指揮林馨文領導40名團員分四組演唱20首中外名曲，包括多首百老匯名曲，觀眾回以不斷的熱烈喝采。

曲目包括選自百老匯歌劇的名曲「My Favorite Things」、「Do-Re-Mi」、「When You Believe」、「The Ballad of Sweeney Todd」、「Danza」、輕快的混曲「Three Fiddle Tunes」、鄉村民謠「She'll Be Coming Round The Mountain」，以及「你笑起來真好看」、「月琴」、「秋蟬」、「青春舞曲」四首中文歌，分別以橫笛、鋼琴、大提琴等樂器伴奏，；舞蹈老師詹芳齡指導的舞蹈表演，營造民俗意境，襯托舞台更生動。

新州中國日主席林潔輝與理事嚴欣鎧在中場頒發獎學金，獲獎的三名團員穿著桃紅色的鳳仙裝上台領獎，一名學生表示將利用獎學金回報社區。

駐紐約台北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐等也都出席。

華音青少年合唱團創立於1989年，藉著文化的認同培養熱愛音樂的青年成長。今年有十名團員入選美國合唱指揮協會(American Choral Directors Association)榮譽團。華音每周日下午練唱，本年度開始招生中，聯絡電話：(917)496-5034、(973)960-3216；網址：www.hwayin.org。

真善美女聲合唱團由葉安純伴奏，團長高嘉迪與11名團員演唱「聽泉」、「女人花」以及兩首英文歌曲。真善美女聲合唱團持續招募新團員，每周三上午10時30分至12時，在Whippany練唱，聯絡電話：(973)960-3216，電郵：[email protected]

新州中國日主席林潔輝頒發獎學金，左起：高雪蓉、陳珮瑩、三名獲獎學生、嚴欣鎧、林潔...
新州中國日主席林潔輝頒發獎學金，左起：高雪蓉、陳珮瑩、三名獲獎學生、嚴欣鎧、林潔輝、林馨文、陳永豐。(記者孫影真／攝影)

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