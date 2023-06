華音青少年合唱團 唱響百老匯名曲

華音青少年合唱團演唱「埃及王子」動畫電影主題曲「當你相信時」。(記者孫影真/攝影)

華音青少年合唱團日前在朱爾大學(Drew University)桃樂絲楊音樂廳(Dorothy Young Center for the Arts)舉辦第34周年音樂會公演,藝術總監兼指揮林馨文領導40名團員分四組演唱20首中外名曲,包括多首百老匯 名曲,觀眾回以不斷的熱烈喝采。

曲目包括選自百老匯歌劇 的名曲「My Favorite Things」、「Do-Re-Mi」、「When You Believe」、「The Ballad of Sweeney Todd」、「Danza」、輕快的混曲「Three Fiddle Tunes」、鄉村民謠「She'll Be Coming Round The Mountain」,以及「你笑起來真好看」、「月琴」、「秋蟬」、「青春舞曲」四首中文歌,分別以橫笛、鋼琴、大提琴等樂器伴奏,;舞蹈老師詹芳齡指導的舞蹈表演,營造民俗意境,襯托舞台更生動。

新州中國日主席林潔輝與理事嚴欣鎧在中場頒發獎學金,獲獎的三名團員穿著桃紅色的鳳仙裝上台領獎,一名學生表示將利用獎學金回報社區。

駐紐約台北經濟文化辦事處公使陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐等也都出席。

華音青少年合唱團創立於1989年,藉著文化的認同培養熱愛音樂的青年成長。今年有十名團員入選美國合唱指揮協會(American Choral Directors Association)榮譽團。華音每周日下午練唱,本年度開始招生 中,聯絡電話:(917)496-5034、(973)960-3216;網址:www.hwayin.org。