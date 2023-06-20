疫情期間還收學費 德拉瓦大學賠償630萬元

德拉瓦大學2020年新冠疫情期間，校園關閉，學生們不得不採取線上方式上課。(美聯社)

德拉瓦大學(University of Delaware)同意支付630萬元，解決一項2020年因新冠疫情 期間校園關閉並停止實體課程而提起的訴訟。

根據本月提交的法庭文件，約2萬1000名在學學生及前學生可收到現金賠償，該文件已由原告及德拉瓦大學校長阿撒尼斯(Dennis Assanis)簽署。儘管同意和解，但德拉瓦大學否認所有不當行為指控。

法庭紀錄顯示，該大學4月底原則上達成協議。距當時不到一個月前，一名聯邦法官裁決，數千名2020年春季班註冊並繳交學費的學生之代表可以對校方提出集體訴訟，當時校園因疫情而關閉。

協議仍待法院的最後批准；根據該協議，德拉瓦大學將支付630萬元給由一名和解管理人監督的代管賬戶(escrow account)，其中，原告律師將收取210萬元費用，及高達25萬元的開支報銷；在訴訟中列為原告的五名學生有權做為班級代表，每人獲得5000元。

剩餘部分將平均分配給所有原告，包括已支付2020年春季班學雜費用，且未選擇退出協議的大學部學生及研究生。

集體訴訟成員可選擇以郵寄支票 ，行動支付服務Venmo、或第三方支付服務PayPal收取賠償款。

德拉瓦大學曾辯稱，無法知道誰實際上已支付學費，因為有些學生可能使用獎學金等外部資源，但這一論點並未被法庭採納。

裁決內容顯示，2020年春季有逾1萬7000名大學部學生在德拉瓦大學註冊，校方該學期收取學費總計超過1億6000萬元。

原告稱，疫情爆發前學校將實體課程及線上課程視為兩種不同學程，部分實體學程的收費高於類似的線上課程；此外，校方對他們收取的健身 房、學生中心、健康中心費用，有時高於線上學生支付的費用。校方在疫情封閉期間拒絕提供上述服務，卻未退還費用。