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新州大陪審團裁決8項罪名 起訴涉性侵警長

編譯尤寶琪／綜合報導
湯馬士·赫布斯特(右)2020年就任曼維爾警察局長時與市長合影。(曼維爾警察局臉書)
湯馬士·赫布斯特(右)2020年就任曼維爾警察局長時與市長合影。(曼維爾警察局臉書)

新澤西州檢察總長辦公室宣布，新州大陪審團日前宣布起訴曼維爾(Manville)警察局長共八項罪名，包括性侵性騷擾三名不同女性。

檢察總長辦公室指出，現年55歲的湯馬士·赫布斯特(Thomas Herbst)共面臨兩項性侵犯罪、四項行為不檢(official misconduct)、一項習慣性行為不檢模式(a pattern of official misconduct)和一項非法性接觸罪。

赫布斯特因不當行為遭停職後，還涉嫌在2022年1月30日遭警官攔查時，出示自己的警徽企圖了事。檢察總長辦公室稱，赫布斯特在去年停職時就應該上繳所屬警章。

檢察總長辦公室公共廉政與問責辦公室執行主任湯馬士·艾可(Thomas Eicher)表示「警察局長應是其手下警官和社區民眾的榜樣；我們相信赫布斯特不當利用自己的職銜和警徽來為自己謀利，包括在他已經因先前之行為而遭停職後。大陪審團基於遠不符合警察專業標轉與職責的行為，提交起訴書。」

媒體NJ Advance Media在2022年2月首次爆料赫布斯特惡行，是因為一名部門資深員工對赫布斯特提告一事曝光；根據這位不具名女性，從2009年開始，身為警督且是她直屬上司的赫布斯特就經常會在工作時在她面前自慰並不當觸碰她。

根據訴訟，赫布斯特隨後在警方檔案室內性侵她多達約十次，並開始定期在她家中和趁著午休時間在停車場性侵她。她表示，自己是單身母親，因為擔心失去工作，且不會有人相信她，所以沒有說出遭赫布斯特性侵一事。

檢方指出，赫布斯特還涉嫌性騷擾男性下屬和其妻子，並在簡訊中要求「該員工妻子為他口交來換取晉升機會。」另有第三名女性也出面告訴當局，曾任上司的赫布斯特，利用去她新家探望她時，對她性侵。

性侵 性騷擾 警察

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