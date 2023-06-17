我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州布里克鎮一名57歲的特別警員，涉嫌上傳兒童色情照片至網路而被逮捕，隨後被當地警局解雇。一級特別警員主要負責執行例行交通任務等職責。(布里克鎮警局官方推特)
新澤西州布里克鎮一名57歲的特別警員，涉嫌上傳兒童色情照片至網路而被逮捕，隨後被當地警局解雇。一級特別警員主要負責執行例行交通任務等職責。(布里克鎮警局官方推特)

新澤西州布里克鎮(Brick Township)一名57歲的兼職警察基施(John Kisch)本周因上傳兒童色情照片至網路而被逮捕，隨後被當地警局解雇。

海洋郡(Ocean County)檢察官辦公室表示，調查員在一部桌上型電腦內發現一百多幅兒童色情影像。

據報導，州警接獲來自「全國失踪與受虐兒童中心」(National Center For Missing and Exploited Children)舉報，表示有人正在上傳非法影像，檢察官辦公室隨後追蹤IP位址而追查到基施的住家。

紀錄顯示，基施為布里克鎮警局一級兼職警員；據新澤西州警察訓練委員會(New Jersey Police Training Commission)網站解釋，一級特別警員僅需接受80小時有關防身術、巡邏技巧、戒具使用和急救等基本訓練，屬於輔助警力性質。

根據布里克鎮的市政法規，一級特別警員負責執行例行交通任務、群眾管制與其他相似職責，他們可以對擾亂治安、輕微擾亂社會秩序、違反市鎮法規的行為開出罰單，但不被允許攜帶槍械。

警察局長福瑞斯特(David Forrester)發布聲明說：「這些行為不可原諒而且不代表布里克鎮警察局的價值觀與標準，作為對這項指控的回應，我們迅速採取行動，終止他和本局23年的雇傭關係」。

福瑞斯特表示警方將持續追查兒童色情犯罪者，「作為一個社區，我明白保護兒童的重要性，作為執法機構，我們致力於調查並起訴剝削或傷害兒童的罪犯。作為警察局長，我個人投身確保我們鎮上每個人的健康與安全，我們將持續一同確保兒童相關犯罪者能被繩之以法。」

警察 新澤西州 檢察官

上一則

阿州選區重畫 有色人種投票權勝利

下一則

芝市長強森就任30天 犯罪率飆升38％

延伸閱讀

「千人計畫」成員？在日的中國籍研究員涉洩密被捕

「千人計畫」成員？在日的中國籍研究員涉洩密被捕
留日生涉發港獨訊息返港被捕 被控煽動獲保釋

留日生涉發港獨訊息返港被捕 被控煽動獲保釋
色情營銷？ 大連女導遊穿緊身褲挨批 網友：她沒錯

色情營銷？ 大連女導遊穿緊身褲挨批 網友：她沒錯
紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元
傳記電影「Sight」主角 華醫王明旭訪新州

傳記電影「Sight」主角 華醫王明旭訪新州
金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享美國法律對兒童色情犯罪零容忍

金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享美國法律對兒童色情犯罪零容忍

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社