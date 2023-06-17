上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕

新澤西州布里克鎮一名57歲的特別警員，涉嫌上傳兒童色情照片至網路而被逮捕，隨後被當地警局解雇。一級特別警員主要負責執行例行交通任務等職責。(布里克鎮警局官方推特)

新澤西州 布里克鎮(Brick Township)一名57歲的兼職警察 基施(John Kisch)本周因上傳兒童色情照片至網路而被逮捕，隨後被當地警局解雇。

海洋郡(Ocean County)檢察官 辦公室表示，調查員在一部桌上型電腦內發現一百多幅兒童色情影像。

據報導，州警接獲來自「全國失踪與受虐兒童中心」(National Center For Missing and Exploited Children)舉報，表示有人正在上傳非法影像，檢察官辦公室隨後追蹤IP位址而追查到基施的住家。

紀錄顯示，基施為布里克鎮警局一級兼職警員；據新澤西州警察訓練委員會(New Jersey Police Training Commission)網站解釋，一級特別警員僅需接受80小時有關防身術、巡邏技巧、戒具使用和急救等基本訓練，屬於輔助警力性質。

根據布里克鎮的市政法規，一級特別警員負責執行例行交通任務、群眾管制與其他相似職責，他們可以對擾亂治安、輕微擾亂社會秩序、違反市鎮法規的行為開出罰單，但不被允許攜帶槍械。

警察局長福瑞斯特(David Forrester)發布聲明說：「這些行為不可原諒而且不代表布里克鎮警察局的價值觀與標準，作為對這項指控的回應，我們迅速採取行動，終止他和本局23年的雇傭關係」。

福瑞斯特表示警方將持續追查兒童色情犯罪者，「作為一個社區，我明白保護兒童的重要性，作為執法機構，我們致力於調查並起訴剝削或傷害兒童的罪犯。作為警察局長，我個人投身確保我們鎮上每個人的健康與安全，我們將持續一同確保兒童相關犯罪者能被繩之以法。」