賓州「文化相關」教學訓練 遭保守派提告

賓州教育局 計畫推行教師的「文化相關」(culturally relevant)教學能力訓練，其指導方針要求教師反思他們的「文化視角」，解決教育體系中的偏見，然而該指導方針卻因保守派團體提起的訴訟而面臨法律挑戰。

「文化相關」教學的概念始於20多年前，學者格洛麗亞·萊德森-畢林斯(Gloria Ladson-Billings)研究對非裔學生有效的教學方法時提出的概念，她的解答不僅注重學習，也包含文化能力及批判意識，幫助學生了解社會不平等，以及他們所學的知識如何與生活連結。

根據賓州2022年4月實行的法規要求，認證教師的高等教育計畫必須具有能夠處理文化相關與持久性教育的「能力、課堂作業及實地經驗」，該規定稱，教育局將確定這些能力並制定相關標準。

11月教育局宣布了九項能力，包括促進文化相關學習、提供學生「公正與有區分的」機會、以「語言及文化回應」的方式溝通，包括認可不同方言的社會結構。

賓州規定持續進行的專業發展計畫最遲必須在2023-24學年整合這些能力，教師準備計畫最遲須於2024-25學年整合。

但西賓州學區 的一個團體、教育委員會、教師及家長於上個月對教育局提出訴訟，稱賓州不能在未經過正式監管程序的情況下強制實行採用這些能力整合。

代表原告方的律師金恩(Thomas King)表示，賓州許多學區抱怨這些指導方針「太含糊」，在許多情況項難以理解。金恩表示這些能力要求侵犯教師的憲法第一條修正案權利。

賓州教育者多樣性聯盟(PEDC)共同負責人科爾-馬洛特(Donna-Marie Cole-Malott)一直與高等教育機構合作，將這些文化相關能力納入教師訓練計畫，儘管面臨訴訟，但她表示，該指導方針的目的是以明確的任務為中心整合學校，「尊重每個人，把每個人視為有能力獲得成功的個體。」