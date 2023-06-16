傳記電影「Sight」主角 華醫王明旭訪新州

基督教電影ICVM頒獎儀式現場。(王明旭提供)

在今年第50屆基督教電影ICVM獎上，以華人 為主角的電影「光Sight」獲得「最佳故事片獎」和「最佳影片獎」，並獲得最佳男演員、最佳攝影提名，為華人首次獲得該獎並提名；該影片將自10月27日起在全美環城影院上映。電影主角原型王明旭醫生，將攜影片到14個州進行預熱和觀影活動，預計在16日(周五)至19日(周一)在新澤西舉辦系列活動。

該影片是以王明旭醫生的傳記「從黑暗到光明」(From darkness to sight)改編，講述一位從中國來美的留學生、眼科醫生的成長故事。影片的主人公是一個清苦學生，曾被迫中斷學業到歌舞團拉二胡謀生，從自學到跳級進入中國頂尖高等學府，最終成為哈佛大學、麻省理工學院醫學 博士、鐳射物理學博士、眼科專家、王氏眼科研究所創始人、美國範德比爾大學教授、美國FDA眼科審查委員會前委員(華人歷史上第一位) ；美國邁哈裏醫學院臨床教授；獲得美國眼科協會成就獎(AAO, Honor Award) 、美國華人醫學會終身成就獎，他發明了羊膜隱形眼鏡技術，並獲美國專利，成功進行世界首例人工角膜移植術，首例角膜基質環等。

好萊塢家庭電影獎執行製作人、華宇中國CEO裔錦聲博士第一時間向王醫生和他的團隊表示祝賀，同為留學生於1980年代從中國來美國求學的裔錦聲博士說，王醫生的故事，讓她看到了一個留學生家庭成功的道路，讓她看到了一個中國出來的普通求學者成為美國主流的佼佼者，更成為一個螢幕上的英雄，在美國電影院 公映， 這本身就是對中國故事、中國家庭價值觀的肯定。

也是該片執行製片人的王明旭醫生表示，希望「Sight」的這個歷史性的突破能激勵在各行各業的比他做得成功得多的華人都勇於站起來。近期講述著名華裔眼科專家王明旭博士心路歷程的新書「從黑暗到光明」，被推薦為今年亞裔傳統文化月的優秀書籍，並獲得置頂排名，在華人圈中引發廣泛關注。有關該影片詳細資訊可上網www.drmingwang.com瞭解。