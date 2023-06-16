跳澤西海岸救女兒 紐約消防員溺斃

紐約市消防員巴帝斯塔，日前在新州澤西海岸因救女兒而不幸溺斃。(紐約市消防局檔案)

紐約市 消防局(FDNY)官員表示，39歲消防員巴帝斯塔(Mark Batista)日前跳進澤西海岸拯救遭巨浪吞噬的女兒，結果自己不幸溺斃；女兒送醫治療，可望康復。

巴帝斯塔來自新澤西州 蒂內克(Teaneck)，任職於紐約市消防局。

紐瓦克地區海岸水域緊急救援(Area Network of Shore Water Emergency Responders)臉書指出，多個單位9日上午8時38分左右獲報前往希爾瓦尼亞大道海灘(Sylvania Avenue Beach)救援，目擊者通報有兩名泳客落水且狀況不樂觀。

這名少女在約十分鐘後由另一名泳客救起，送往醫院救治，可望康復。

巴帝斯塔則在上午10時左右被發現，送醫急救後仍宣告不治。

孟莫斯郡(Monmouth County)警長辦公室表示，海岸巡邏隊和Avon-by-the-Sea行政區的警察 局都派員救人。

紐約市消防局發布聲明表示，局內同仁「心碎」，「消防員巴帝斯塔認真的公僕，在紐約市消防局服務達15年，他是緊急救護人員(EMT)與消防員，我們與他的家人一同哀悼。」

悲劇發生後，孟莫斯郡警長辦公室發布警告，呼籲泳客別在救生員未值勤時下水。

事發的上午，救生員未值勤；按班表顯示，救生員要到17日才上班。