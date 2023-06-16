我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

跳澤西海岸救女兒 紐約消防員溺斃

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約市消防員巴帝斯塔，日前在新州澤西海岸因救女兒而不幸溺斃。(紐約市消防局檔案)
紐約市消防員巴帝斯塔，日前在新州澤西海岸因救女兒而不幸溺斃。(紐約市消防局檔案)

紐約市消防局(FDNY)官員表示，39歲消防員巴帝斯塔(Mark Batista)日前跳進澤西海岸拯救遭巨浪吞噬的女兒，結果自己不幸溺斃；女兒送醫治療，可望康復。

巴帝斯塔來自新澤西州蒂內克(Teaneck)，任職於紐約市消防局。 

紐瓦克地區海岸水域緊急救援(Area Network of Shore Water Emergency Responders)臉書指出，多個單位9日上午8時38分左右獲報前往希爾瓦尼亞大道海灘(Sylvania Avenue Beach)救援，目擊者通報有兩名泳客落水且狀況不樂觀。

這名少女在約十分鐘後由另一名泳客救起，送往醫院救治，可望康復。 

巴帝斯塔則在上午10時左右被發現，送醫急救後仍宣告不治。

孟莫斯郡(Monmouth County)警長辦公室表示，海岸巡邏隊和Avon-by-the-Sea行政區的警察局都派員救人。

紐約市消防局發布聲明表示，局內同仁「心碎」，「消防員巴帝斯塔認真的公僕，在紐約市消防局服務達15年，他是緊急救護人員(EMT)與消防員，我們與他的家人一同哀悼。」

悲劇發生後，孟莫斯郡警長辦公室發布警告，呼籲泳客別在救生員未值勤時下水。

事發的上午，救生員未值勤；按班表顯示，救生員要到17日才上班。

紐約市 新澤西州 警察

上一則

馬州撥款630萬 增建蒙郡197套可負擔住房

下一則

亞城僑務會議座談 30代表出席

延伸閱讀

紐約布魯克林戴克圖書館 讀者對話紐約中文作家 

紐約布魯克林戴克圖書館 讀者對話紐約中文作家 
疑個人矛盾 維州高中畢業典禮槍響 父子喪命

疑個人矛盾 維州高中畢業典禮槍響 父子喪命
長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺

長期有矛盾…畢業典禮後 維州高中生及父親遭同學槍殺
離岸流捲人 新州海灘意外5獲救 15歲少年溺斃

離岸流捲人 新州海灘意外5獲救 15歲少年溺斃
彭蓓蓓攝影展 新州6月5日登場

彭蓓蓓攝影展 新州6月5日登場
全面侵烏後 俄媒：外資1年從俄撤360億

全面侵烏後 俄媒：外資1年從俄撤360億

熱門新聞

新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35
3D列印房內部。（ICON網頁）

機械臂3D打印住宅社區敢住嗎？ 德州本周開賣

2023-06-08 21:08

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居