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創177年來紀錄 女承母志畢業海軍官校

編譯尤寶琪／綜合報導
蒂米卡．林賽(左)和女兒愛麗絲．林賽(中)創造歷史，成為海軍官校創校177年來，第一對同為海軍官校畢業生的母女檔。(林賽家族提供)
蒂米卡．林賽(左)和女兒愛麗絲．林賽(中)創造歷史，成為海軍官校創校177年來，第一對同為海軍官校畢業生的母女檔。(林賽家族提供)

蒂米卡．林賽(Timika Lindsay)和女兒愛麗絲．林賽(Elise Lindsay)近期創造歷史，成了美國海軍官校創校177年來，第一對同為海軍官校畢業生的母女檔。

於1992年畢業於海軍官校的蒂米卡，在5月26日親眼見證歷史的發生，看著女兒愛麗絲，走上舞台領取畢業證書，並見證了林賽家族，世代保家衛國的家族史。

林賽家族從二次世界大戰起就開始從軍，保衛家園。蒂米卡的父親曾服役於陸戰隊，祖父是陸軍的一員；姪子目前是海軍的一分子，姪女則是加入了空軍；蒂米卡的丈夫在去世前，則是名陸戰隊預備役中校；他的叔伯們在1942年加入海軍B-1樂團時，更是成為史上第一批，獲得炊事員以上軍銜的非裔士兵。

蒂米卡解釋，自己的家族堅信效忠誓詞和憲法的內容，並願意為此奮戰。

愛麗絲今年夏天完成培訓後，將會被派往日本佐世保，在美利堅號兩棲突擊艦 (LHA-6) 上，擔任水面作戰軍官。「我認為她回到日本會沒問題的，」蒂米卡曾在2015年至2017年時曾帶著愛麗絲和小兒子艾瑞克(Eric)駐派日本，「我相信我們能透過海軍看到全世界。」

蒂米卡在海軍服役了30年後，於2021年退休；在退役前，蒂米卡是海軍資深非裔女性軍官，擔任首席多元化執行官，同時兼任海軍官校多元共融部主任(director of DEI)，領軍多項指在改善多樣性、公平性和包容性的舉措。

蒂米卡退役後繼續在多元共融的領域努力，並積極參與海軍事務。「我家人會告訴你，我是假裝退休，」蒂米卡笑說，「我仍秘密在為海軍工作。」

她同時還是新澤西號軍艦成軍委員會(U.S.S. N.J. Commissioning Committee)的理事，海軍官校少數族裔協會(Naval Academy Minority Association)領導及發展主任，以及全國海軍軍官協會(National Naval Officers Association)的「從軍自由」(Freedom to Serve)主席。

蒂米卡．林賽(左)和女兒愛麗絲．林賽為海軍官校創校177年來，第一對同為海軍官校...
蒂米卡．林賽(左)和女兒愛麗絲．林賽為海軍官校創校177年來，第一對同為海軍官校畢業生的母女檔。圖為兩人展示個自的畢業戒指。(林賽家族提供)

日本 退休 非裔

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