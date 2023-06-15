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1.7萬買假文憑 賓州18護士面臨處分

編譯周芳苑／綜合報導

今年初聯邦破獲護理文憑造假大案後，代號「南丁格爾行動」(Operation Nightingale)的執法行動持續進行，賓州最近發現18名花錢買文憑的冒牌護士，正面臨處分，賓州護理委員會(Pennsylvania's Board of Nursing)已發出通知，限期30天內對指控提出異議。

這些冒牌護士每人約花1萬7000元向佛州學校購買假文憑，而後持文憑取得州護士執照。

在醫院護士持續受新冠疫情和暴力行為打擊下，聯邦衛生單位、聯邦調查局(FBI)和司法部採取「南丁格爾行動」，調查遍及全美各州的造假行動。去年11月，FBI警告德拉瓦護理委員會，佛州四校負責人出售假文憑，該委員會隨即對買文憑的26名護士吊銷執照。

被德拉瓦護理委員會吊銷執照的26名護士中有一人是費城合格護士阿金繆西爾(Olasumbo Mary Akinmusire)，她也在賓州護理委員會發出通知的18人之中，被指控2018年持假文憑向該會申請護士執照。

聯邦官員稱，這些護士抄捷徑取得文憑，不曾修課、實習。

監管護理委員會的賓州州務廳發言人古麗(Amy Gulli)說，必須給予這18名面臨處分的護士正當(抗辯)程序，州府調查通常會花一些時間；這18名冒牌護士都是註冊護士(RNs)，沒有受紀律處分的紀錄，正當程序期間所持證照仍有效。

在德拉瓦被吊銷執照的費城護士阿金繆西爾表示，將針對賓州行政指控抗爭到底。

倡議團體賓州護士協會(Pennsylvania State Nurses Association)執行長賴希(Wayne Reich Jr. )說，理應給予正當程序，但這麼做等於讓未合法獲得執照的多執業30天，太可怕了。

假護理文憑掃蕩行動持續在全美進行。

目前為止，聯邦檢察官指控27名學校經營者和招聘人員，他們涉嫌提供7600多個假文憑、淨賺1億元以上、如果罪名成立，將面臨20年聯邦監禁；沒有學生受到刑事指控。

被指控的威瑟斯彭(Stanton Witherspoon)在德拉瓦創辦責任有限公司Nursing Education Resource Center，招募學生買假文憑，是新州、德拉瓦、德州、馬里蘭州、紐約州和佛州招聘網的一員，將學生送往已關閉的佛州學校；她去年11月認罪，並提供近5000名未修課卻取得偽造文憑或成績單的學生名單，賓州18名冒牌護士在名單之內。

賓州 佛州 費城

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