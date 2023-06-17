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來老吳上海小籠 品正宗上海風味

新澤西訊
來老吳上海小籠，品正宗上海風味。
來老吳上海小籠，品正宗上海風味。

位於新州Edison金門超市旁的老吳上海小籠，以經營正宗上海美味小食著稱。從事餐館行業40餘年的老闆老吳，是地地道道的上海人，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點，深受新州朋友們的喜愛。該店的小籠包均是現場手工製作，現點、現包、現吃，確保新鮮。小籠包一口一個，一包湯汁正正好，其中蟹粉小籠包更是味美鮮香，歡迎舊雨新知惠顧。

老吳上海小籠無論從食材的甄選還是菜式的設計、烹飪、擺盤等，都由老吳自己親自把關。老吳表示，食材的質量是決定菜品口感的重要因素。老吳上海小籠所有的食材均為新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終不變的準則。該店現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅等點心；特色冷盤有：金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有：馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒賣；主食有：芋泥八寶飯、蔥油拌麵、雪菜肉絲面、榨菜肉絲面、紅燒獅子頭麵、兩面黃、粗炒麵等。該店除了各種口味地道的菜餚外，還有各種飲品，品種繁多、樣樣精緻。

老吳上海小籠的就餐環境整潔、停車位充足，營業時間：週日至週四11:30-21:00，週五11:30-21:30，週三休息，歡迎民眾們前往就餐。電話：848-200-7580，網站：www.shanghaidumplingnj.com，地址：879 US-1, Edison, NJ 08817。

新州

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