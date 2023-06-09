新州危險水母 螫到恐痛數小時

新州澤西海岸出現一種淺紅橘色的危險水母，被它60到80根觸手攀到，會產生強烈痛楚；專家呼籲民眾到東北部沿海遊玩，都要注意此種水母。

費城 福斯29台新聞報導，蒙特克雷爾州立大學教授波洛格納(Paul Bologna)說，下水遊玩不慎被這種水母纏到，刺痛感可能持續好幾個小時，這是它和別種水母最不同的地方。「一開始感覺只是小小叮了一下，其實就是在狠狠叮咬了，這就是問題所在。」

他提醒大家，水母的癱瘓性毒素，會跑遍我們的神經系統，通常要過了幾個小時，才開始感覺刺痛，「肌肉開始緊張，接下來幾個小時，你會感到痛不可言。」

因為被叮到的人不會想到是水母的傑作，等到痛不可言，非上醫院不可時，才會想起，他說。

波洛格納說，這種水母來自何處，目前不詳，「基因資料顯示，它們很像侵入地中海的水母，但這種已蔓延全球」，在美東，不但新澤西 的五月灣(Cape May)有，紐約、康州、羅德島、麻州，甚至緬因海岸都有人看見。

他說，氣溫上升到華氏82度時，這種劇毒水母就會開始死亡，康州和羅德島州 雖不見會那麼熱，幾年前的8月，羅德島州就有近20人被水母叮到需要急診。

他說，研究這種水母和它含的毒素，也許有助癌症和其他疾病的治療，不過，目前的要務是現地調查研究其數量與特性，警告民眾「危險勿近。」

在海岸看到這種危險水母的民眾，請把有關資訊上傳到新澤西「水母發現者」的臉書網頁New Jersey Jellyspotters。