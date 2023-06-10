餐飲業奧斯卡頒獎 費城囊括傑出餐廳、傑出餐廳負責人、傑出廚師

「周五周六周日」餐廳則奪得最佳餐廳獎。(取自Google Earth)

有餐飲界奧斯卡美譽的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)頒獎典禮5日在芝加哥舉行，費城 餐廳業者囊括傑出餐廳獎、傑出餐廳負責人以及傑出廚師獎，是2017年以來費城餐飲業表現最出色的一次。

傑出餐廳獎得獎餐廳「周五周六周日」(Friday Saturday Sunday)老闆威廉 斯(Chad Williams)在台上領獎時，對著餐廳員工表示感謝：「我永遠感激你們每天為餐廳付出的一切，讓我們的夢想得以成真，(獲獎)對於顧客深具意義，也讓顧客把餐廳當成第二個家。」

在費城出生長大的威廉斯和妻子漢娜(Hanna Williams)是在2016年底，於瑞騰豪斯廣場(Rittenhouse Square)一家同名餐廳舊址，開設Friday Saturday Sunday這家高級餐廳。

費城老城區Fork餐廳負責人艾倫·尹(Ellen Yin)榮獲有餐飲界奧斯卡美譽的詹姆斯·比爾德獎2023傑出餐廳負責人獎。(Fork餐廳臉書)

曾經五次入圍傑出餐廳負責人的艾倫·尹(Ellen Yin)，1997年在老城區開設Fork餐廳後，一直是費城餐飲界響叮噹人物，在得獎後表示：「我十幾歲就愛上餐飲業，但是花了25年時間，才意識到餐廳是第一個讓我真正有歸屬感的地方。」同時強調：「很榮幸能夠和一群才華橫溢的費城同行，一起代表我們的城市。」而且尹女士不但在餐飲業發光發熱，疫情期間以熱情好客的精神推動公益，並受到母親啟發以義賣餛飩為反亞裔歧視活動募款。

至於奪下傑出廚師獎的Chutatip Nok Suntaranon，原本是一名泰國空服員，曾經在曼谷開設義大利 餐廳，於2010年和丈夫移民到費城，為了提升廚藝，Suntaranon前往紐約的法國菜烹飪學院深造，取得法國菜烹飪學位，並在2019年，以母親名字Kalaya和友人合開泰式餐廳，同年即獲得Esquire和Food & Wine評選的最佳新餐廳。

Suntaranon獲獎時表示，「昨天丈夫要我練習寫下得獎感言，所以我一開口說話，就忍不住哭出來，因為我真的非常想要得到這個獎。」她並感謝丈夫、合作夥伴以及主辦單位「讓廚師獲得更公平的待遇，最後更感謝喜歡我食物的費城人。」