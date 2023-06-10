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騙局遭踢爆 假藉為警察募款 新州1慈善機構被罰4萬、 勒令解散

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州一個自稱是警察慈善機構的組織被踢爆是一場騙局，結果被罰要向真正的慈善機構捐款4萬元。圖為正牌新澤西州警。(新澤西州警臉書)
新澤西州一個自稱是警察慈善機構的組織被踢爆是一場騙局，結果被罰要向真正的慈善機構捐款4萬元。圖為正牌新澤西州警。(新澤西州警臉書)

新澤西州一個自稱是警察慈善機構的組織被踢爆是一場騙局，結果被罰要向真正的慈善機構捐款4萬元。

這個名為全國警察救濟協會(The National Police Relief Association)的組織，總部設在澤西海岸(Jersey Shore)小城鎮布里克(Brick)，聲稱是一個以創新及創造力，為執法人員及其家庭提供慈善救濟的機構。

它打著這個旗號共募得200萬元，然而組織的創辦人卻挪用20萬元用於個人花費，包括豪奢飲食、維修汽車及到迪士尼樂園玩樂，只有小部分真正用於幫助警察及他們的家人。

騙局被踢爆後，新州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)去年向這個組織提出民事訴訟，7日雙方宣布達成和解協議，這個假機構要向真正的警察慈善機構捐款4萬元。

新州消費者事務部代主任費斯(Cari Fais)隨即發聲明，直斥這個所謂慈善機構是建立在謊言之上。

這個所謂慈善機構是由兩名退休懲教人員戴維斯(Michael Davis)及約翰(Frank John)創辦，各自擔任總裁及副總裁。他們吹噓與執法部門的關係吸引慈善人士，然而這個組織從未登記為慈善機構。

訴訟控告戴維斯、約翰及擔任組織秘書的約翰妻子安托瓦內特(Antoinette John)欺詐，由於戴維斯已經死亡，故追討其遺產。

這個組織在其官網聲稱，募得的善款將用於幫助受傷警察及因公殉職警察的家人。但調查後發現，被告等人從2014年到2020年挪用20萬8000元善款，供自己吃喝玩樂，期間協助受傷警察及殉職警察家屬的實際金額不足1萬4000元。

根據協議，該組織必須即刻解散，高層人員禁止在新州其他慈善機構擔任領導職務，向隸屬於新州警察局的慈善機構「三角倖存者」(Survivors of the Triangle)捐款4萬元。普拉特金說透過和解，確保善款協助真正的慈善機構。

警察 新州 新澤西州

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