2大因素 新州選民認為克利斯蒂贏不了川普

前新澤西州州長克利斯蒂，已宣布參加2024年共和黨總統初選提名選戰。(美聯社)

前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)當年卸任時創下支持率最低州長紀錄，他2016年角逐大選提名 的競選活動很快畫下句點；克利斯蒂背負霸凌臭名，而最著名的政治報復手段則是「橋門」(Bridgegate)。

紐約時報報導，曾任兩屆州長、聯邦檢察官的克利斯蒂6日宣布加入2024年共和黨 總統初選提名選戰，但選民認為他根本戰不贏前總統川普 。

克利斯蒂和川普之間的過招都帶有私人恩怨，在前次選舉中，川普樂於與克利斯蒂對戰，克利斯蒂則批評川普害他感染新冠肺炎且病重住院。

對新州選民而言，克利斯蒂政績與公信力兩極化；對想要中立聲量的溫和派而言，克利斯蒂不是川普；而對川普的死忠支持者而言，克利斯蒂退回海濱度假屋，他一樣不是川普。

資歷20年的新州建築官員菲利浦斯(David Philips)說：「只要不是川普都好」；64歲的菲利浦斯不喜歡克利斯蒂，「但比起川普，他還算好人」，而這次想投民主黨。

克利斯蒂退出2016年提名選戰後，成為川普最大的吹捧者之一，而今他希望拉攏川粉。

共和黨政治顧問霍夫曼(Jeanette Hoffman)預料，克利斯蒂將自詡為「川普屠宰者」(Trump Slayer)，但這全是策略操作。

約六年前，克利斯蒂以不到15%的支持率卸下州長職務，當年那是昆尼別克大學20多年民調中最差勁的州長表現。

孟莫斯大學5月民調訪問全美655名親共和黨選民，結果克利斯蒂的反對率達47%，高於其他潛在共和黨參選人。

克利斯蒂原本透過救災贏得好名聲和高支持，卻在華盛頓橋事件後一蹶不振。

「橋門」事件發生於2013年9月，當時的州長辦公室副幕僚長碧姬‧凱利(Bridget Kelly)聯手紐新航港局官員，故意關閉華盛頓大橋其中兩個車道，在李堡(Fort Lee)造成嚴重回堵，藉此懲罰在選舉中拒絕支持克利斯蒂的李堡市長索科利奇(Mark Sokolich，民主黨)。

目前仍是李堡市長的索科利奇說，他絕不會支持克利斯蒂，並形容他是一個「膽大妄為」的人。