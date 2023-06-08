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新州14人涉嫌拆除35輛失竊汽車零件 被控2至4級罪

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州當局日前表示，來自博根郡(Bergen)、百賽克郡(Passaic)的14人涉及新州35輛汽車失竊案件，在四家地下拆車廠的搜捕行動中被控罪。

根據新州檢察長普拉金(Matthew J. Platkin)透露的消息，歷經州政府及地方官員為時五個月的調查後，嫌犯終於在上周被指控。

指控範圍包括佔有竄改車輛識別號碼(VIN)汽車的三級控罪、共謀經營地下拆車廠的二級控罪。

普拉金表示，被指控的地下拆車廠白天時經營拖車和技師業務，一車間用來改造偷竊車輛、轉賣或拆除與分散零件。

調查人員找到六台失竊車、鑰匙扣、失竊的車牌、以及來自汽車的大量零件。

搜查令在帕特森市(Paterson)的多個地點執行，以及百賽克郡、埃爾姆伍德公園(Elmwood Park)的各一個地點執行。

另外還搜出突擊步槍、海洛因、大麻，用於處理藥物的機器，以及據信來自犯罪活動收益的現金。

檢察長辦公室認定41歲的帕特森(Paterson)居民托雷斯(Carlos Torres)為地下拆車廠行動的策劃者，「他被控接收贓物、共謀接收贓物、共謀經營地下拆車場」並且全部都是二級犯罪。

11人均被控至少一項的二級控罪，三人被控三級或四級犯罪，包括使用偽造的政府文件、持有大容量彈盒。

普拉金的聲明表示：「汽車盜竊與其他更嚴重的犯罪密切相關，因此破除這些犯罪網路和起訴涉案人對於我們的目標至關重要，我們的目標是降低新州的竊盜與暴力犯罪。透過取締販售贓車的地下車廠，我們正在中斷更大的汽車盜竊網路，使社區安全提升。」

汽車 新州 新澤西州

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