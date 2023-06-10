期待優秀的您加入 費城亞洲銀行招賢納士

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費城 亞洲銀行成立於 1999年6月，總部設在費城的唐人街。自成立以來一直在費城大區域提供服務，在華人社區中享有很高的聲譽和威望，其目標是為個人、組織和企業提供個性化、優質的銀行服務。亞洲銀行充分瞭解客戶的特殊需求，其手機銀行、小企業貸款、房地產貸款、住宅房屋貸款等業務均受到大家的喜愛。

亞洲銀行為客戶量身定制的商業地產貸款業務，其優勢是可申請高達1000 萬美元的貸款、低固定利率和靈活的付款條件。無論您是想購買或再融資 混合用途、多戶住宅、辦公空間、購物中心或彈性倉庫物業，亞洲銀行都有滿足您需求的選擇，可為自用或投資物業提供最高達 75% 的貸款以進行估值融資，歡迎洽詢。

亞洲銀行是您真正值得信賴的財務諮詢機構。有意洽談業務歡迎致電： 215-592-1188；www.theasianbank.com；費城唐人街地址：111 N 9th Street；東北區地址：6509 Castor Avenue；營業時間：週一至週五 9:00AM-5：0 0PM, 週六9:00AM-3:00PM，週日休息。