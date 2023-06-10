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期待優秀的您加入 費城亞洲銀行招賢納士

本報費城訊

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  費城亞洲銀行成立於 1999年6月，總部設在費城的唐人街。自成立以來一直在費城大區域提供服務，在華人社區中享有很高的聲譽和威望，其目標是為個人、組織和企業提供個性化、優質的銀行服務。亞洲銀行充分瞭解客戶的特殊需求，其手機銀行、小企業貸款、房地產貸款、住宅房屋貸款等業務均受到大家的喜愛。

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