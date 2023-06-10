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新州千萬房產經紀王芳 為您解讀2023年最新房產市場資訊

本報新澤西訊
圖左：Bloomfield寬敞一臥特大公寓月租$1900。 圖右：Jersey City兩臥公寓月租$1990
圖左：Bloomfield寬敞一臥特大公寓月租$1900。 圖右：Jersey City兩臥公寓月租$1990

新州千萬房產經紀王芳 (Winnie)為您解讀今年的房產市場走向，請大家參考：

  2023年春季房地產市場的開端與2021年和2022年的房地產市場不同。但有幾個因素正在融合，使其也不是大流行前的典型市場。就新州北部和中部，利率高，房源少，通脹高，買家競爭激烈。

  全國房地產經紀人協會上周在一份報告中表示，三月份現房總銷售量較兩月下降 2.4%。經季節性調整後年率為444萬套，與去年同期相比，銷售活動下降了22%。但是，儘管在去年春末開始的抵押貸款利率上調之後，對住房的需求有所放緩，但由於持續的住房短缺，以及在大流行期間鎖定低利率後將房屋投放市場的人減少，庫存仍然受到限制。

  Evangelou 表示，NAR預測到今年年底，抵押貸款利率將降至6%以下，這將為市場帶來更多買家。該集團預計第二季度房屋銷售將增長5%, 仍低於去年同期。Evangelou說，這部分是由於季節性趨勢，春季和夏季市場買家更多。追蹤住宅房地產市場的人士表示。目前看來，一旦抵押貸款利率低於某個門檻，買家似乎就會鎖定抵押貸款利率。即使是小幅下降，低於6.5%，有時也足以迫使房地產市場活動的暫時激增。

  新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

房地產 利率 新州

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